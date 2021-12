Stralsund

In gut zwei Wochen ist Weihnachten. Viele Stralsunderinnen und Stralsunder möchten die Christvespern am 24. Dezember in den Kirchen der Stadt besuchen. Da auch in diesem Jahr Gottesdienste wegen der Corona-Pandemie nur unter besonderen Bedingungen gefeiert werden können, haben wir hier zusammengetragen, wie die einzelnen Gemeinden vorgehen.

3G-Regel für Gottesdienste

Für die Gottesdienste gilt die 3G-Regel, heißt genesen, geimpft oder getestet. Zudem besteht Maskenpflicht. „In den Kirchen werden wir mit ausreichend Abstand sitzen, darum können nicht so viele Besucher auf einmal hinein. Um das zu regeln, verteilen die Gemeinden im Vorfeld kostenlos Karten für die einzelnen Gottesdienste. Da wir auch die Namen der Besucherinnen und Besucher verfassen müssen, sollen diese dann auf der Karte notiert werden“, sagt Pastor Reinhart Haack von der evangelischen Luther-Auferstehungsgemeinde.

Am Heiligabend laden zum Gottesdienst ein:

St. Marien: 14.30 Uhr ohne Karten, 17 Uhr Krippenspiel mit Karte, 22 Uhr Orgelvesper mit 2G und Karte. Karten sind am Büchertisch in der Marienkirche erhältlich.

Heilgeistkirche: 15 und 17 Uhr, Karten sind erhältlich im Gemeindebüro Frankendamm 42, und zwar Mittwoch, 15. Dezember, 8 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr sowie Freitag, 17. Dezember, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr. Außerhalb der Zeiten kontaktieren Sie bitte Pastor Dr. Krasemann 03831/290446 oder 015156133177.

Kirche Voigdehagen: 17 Uhr unter freiem Himmel ohne Karten.

Lutherkirche: 14 Uhr und 15.30 Uhr mit Krippenspiel-Einspiel und 17 Uhr besonders musikalisch. Karten sind in der Lutherkirche erhältlich nach den Gottesdiensten sowie Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr in der Luther-Gemeinde.

Auferstehungskirche: 16 Uhr. Karten von 9 Uhr bis 14 Uhr im Büro in der Kirche. Die Christvesper wird auch nach draußen übertragen, Teilnahme dort ohne Karten.

St. Nikolai: 15 Uhr Krippenspiel, 17.30 und 22 Uhr mit Karten, die sind im Einlassportal von St. Nikolai erhältlich.

Bonhoefferhaus: 15 und 17 Uhr, die nötigen Karten sind ebenfalls im Einlassportal von St. Nikolai erhältlich.

Von Ines Sommer