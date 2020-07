Stralsund

Die Gemeinden in Stralsund und der Umgebung laden am Wochenende wieder zu Gottesdiensten in ihre Kirchen ein. Hier der Überblick.

In der Nikolaikirche geht es am Sonntag um 14 Uhr los. Auf dem Programm steht die Einführung des neuen Pastors Reinhard Witte, der vor wenigen Wochen nach 23 Jahren in Prerow verabschiedet wurde, durch Pröpstin Helga Ruch. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, zu seiner Einführung ein Grußwort zu sagen.

In der Marienkirche geht der Gottesdienst am Sonntag klassischerweise um 10 Uhr los. Pastor Christoph Lehnert wird ihn halten. Im Gemeindezentrum Knieper West wird Winrich Jax um 10.30 Uhr ein Abendmahl abhalten.

In der Stralsunder Pfarrkirche der Katholischen Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit stehen am Sonnabend um 18 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr Messen auf dem Programm. Um eine vorherige Anmeldung per Telefon (03831 / 29 20 42) oder per Mausklick wird gebeten. Darüber hinaus gibt es am Sonnabend um 17.15 Uhr noch eine Gelegenheit zur Beichte.

Auch die Evangelische Luther-Auferstehungsgemeinde Stralsund feiert am Sonntag einen Gottesdienst. Beginn ist um 12 Uhr in der Nikolaikirche, wie der Internetseite der Gemeinde zu entnehmen ist.

Die Father’s House Church lädt am Sonntag von 15 bis 16.30 Uhr zu einem Open-Air-Gottesdienst auf der „Grünen Farm“, Arnold-Zweig-Straße 38a, ein. Mit dabei ist Brasilienmissionar Mario Müller. Musiker Stefan Zeitz aus Greifswald sorgt für die Umrahmung, außerdem gibt es Stockbrot am Feuer mit dem Royal Ranger, auch Bratwurst vom Grill wird gebiten.

Pastor Winfried Wenzel wird am Sonntag den Gottesdienst der Gemeinde Heilgeist-Voigdehagen abhalten. Um 10.30 Uhr geht es in der Heilgeistkirche los.

In die Tribseer Kirche St. Thomas wird wie an diesem wie an den anderen Sonntagen auch um 9.15 Uhr ein Gottesdienst gefeiert. In der Kirche Steinhagen wird nach der Sommerpause um 9.30 Uhr wieder zum Gottesdienst eingeladen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Bodstedt-Flemendorf-Kenz hat am Sonntag gleich zwei Termine. Um 9 Uhr wird in Kenz ein Gottesdienst gefeiert und um 10.30 Uhr gibt es einen unter freiem Himmel in Bodstedt.

In der Kirche in Starkow feiern die Gläubigen am Sonntag um 14 Uhr einen Predigtgottesdienst. In der Kirchengemeinde Franzburg-Richtenberg wird ebenfalls Gottesdienst gefeiert, und zwar ein gemeinsamer für beide Kirchen. Und der findet am Sonntag um 10 Uhr in der Franzburger Schlosskirche statt und wird den Schulanfängern gewidmet.

Aus dem Pfarramt Glewitz gibt es folgende Meldung: Am Sonntag, dem 2. August,findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Kapelle zu Deyelsdorf statt. Um 14 Uhr wird in der Kirchenruine Rolofshagen gepredigt.

Von Kai Lachmann