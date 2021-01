Gottesdienste am 10. Januar: Hier können Sie am Wocheende beten

Stralsund

Die Kirchen der Region laden auch am 10. Januar zu Gottesdiensten ein, natürlich unter der Prämisse, dass die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden.

In der Marienkirche beginnt der Gottesdienst wie immer um 10 Uhr. Pastor Lehnert lädt zu einem Sternensinger Gottesdienst.

Die Stralsunder Kirchengemeinde St. Nikolai verzichtet an diesem Sonntag auf einen eigenen Gottesdienst. Pastor Albrecht Mantei hat seine Gemeindemitglieder auch in die Marienkirche zu den Sternensängern eingeladen. Wer sich Sternensinger nach Hause holen möchte, hat dazu die Möglichkeit über www.hst-nikolai.de

Die Gemeinde der Lutherkirche trifft sich um 10 Uhr mit Pastor Reinhart Haack.

In der Gemeinde Heilgeist-Voigdehagen findet ein Gottesdienst am Sonntag gegen 9 Uhr in der Friedenskirche statt.

Gottesdienste in Stralsund

In der Stralsunder Kirche der Katholischen Pfarrei St. Bernhard findet bereits am Sonnabend gegen 18 Uhr in der Kirche Hl. Dreifaltigkeit ein Gottesdienst statt. Am Sonntag wird gegen 10.30 zu einem weiteren Gottesdienst geladen.

Die Stralsunder Baptisten treffen sich gegen 10 Uhr in der Fährstraße.

Bei der Stralsunder Father’s House Church steht am Sonntag das Treffen gegen 10.30 Uhr bei den Adventisten in der Alten Richtenberger Str. 39 an.

Gottesdienst in Prohn , Tribsees und Pütte

In Groß Mohrdorf wird am Sonntag gegen 9 Uhr und in Prohn gegen 10.30 Uhr in die Kirche eingeladen.

Die Kirchengemeinde Tribsees lädt gegen 9.15 Uhr zum Gottesdienst in die St. Thomas Kirche in Tribsees.

Das Pfarramt Glewitz feiert einen Gottesdienst am Sonntag um 10.00 Uhr in der St. Andreaskirche zu Nehringen.

Aufgrund der gegenwärtigen Situation finden nicht alle geplanten Gottesdienste auch statt. So fällt unter anderem der für den 10. Januar in Flemendorf geplante Dienst aus.

Von oz