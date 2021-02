Gottesdienste am 13. und 14. Februar in Stralsund und Umgebung

Stralsund

Welche Kirchen in der Hansestadt und dem Umland laden am Sonntag, 14. Februar, zu Gottesdiensten ein? Die OZ gibt einen Überblick.

Am 13. Februar um 12 Uhr gedenken die beiden Kirchgemeinden St. Nikolai und St. Bernhard sowie der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Berlin der Jüdinnen und Juden, die in der Nacht vom 12. zum 13. Februar 1940 aus Stralsund in den Osten deportiert wurden. Der ökumenische Gedenkgottesdienst wird in Teilen live aus der Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“ gesendet. Musikalisch wird er untermalt von Friederike Fechner (Cello), Anton Werner (Klavier) und der Klezmer Band „Querbeet“ aus Stralsund. Wer sich dem Gedenken anschließen möchte, hat dazu die Möglichkeit über das Internet. Über diesen Link soll der Livestream zu finden sein: www.bdkj-berlin.de/themen/shalom-judisches-leben

In der Zeit bis zum Palmsonntag, dem 28. März, feiern die evangelischen Kirchengemeinden der Innenstadt gemeinsame Gottesdienste in der Heilgeistkirche. Sie ist der einzige beheizbare Kirchenraum. Das heißt, sowohl in der Marienkirche als auch in der Nikolaikirche bleibt es am Sonntag still. Die Gläubigen werden am Sonntag um 10.30 Uhr in der Heilgeistkirche erwartet.

Die Gemeinde der Lutherkirche lädt am Sonntag um 10 Uhr zu einem Gottesdienst unter der Leitung von Pastor Reinhart Haack ein.

In der katholischen Pfarrei St. Bernhard findet in der Kirche Hl. Dreifaltigkeit am Sonnabend um 18 Uhr eine Heilige Messe statt. Am Sonntag um 10.30 Uhr wird zu einem Gottesdienst geladen.

Die Stralsunder Baptisten feiern am Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienste.

Die Stralsunder Gemeinde Father’s House Church trifft sich Sonntag 10.30 online über das Videoportal Zoom. Thema: „Was ist ein Evangelist- einer der gut quatschen kann?“ Das Treffen ist offen für alle. Daten für den Login: Meeting-ID: 587 526 8521; Kenncode: FHC

Die Kirchgemeinde Franzburg lädt am Sonntag 9 Uhr in die Kirche Richtenberg ein und 10.30 Uhr in die Kirche Steinhagen.

Das Pfarramt Prohn und Groß Mohrdorf bietet ebenfalls zwei Gottesdienste an: 9 Uhr in der Kirche Groß Mohrdorf, 10.30 Uhr in der Prohner Kirche mit Kindergottesdienst.

Ein weiterer Gottesdienst steht am Sonntag um 10 Uhr in der Kirche zu Rakow an.

Die Kirchengemeinde Tribsees lädt zu 9.15 Uhr zum Gottesdienst in die St. Thomas Kirche in Tribsees, wie der Internetseite der Gemeinde zu entnehmen ist.

Von OZ