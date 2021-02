Gottesdienste am 7. Februar in Stralsund und Umgebung

Stralsund

Welche Kirchen in der Hansestadt und dem Umland laden am Sonntag, 7. Februar, zu Gottesdiensten ein? Die OZ gibt einen Überblick.

In der Zeit bis zum Palmsonntag, dem 28. März, feiern die evangelischen Kirchengemeinden der Innenstadt gemeinsame Gottesdienste in der Heilgeistkirche. Sie ist der einzige beheizbare Kirchenraum. Das heißt, sowohl in der Marienkirche als auch in der Nikolaikirche bleibt es am Sonntag still. Die Gläubigen werden am Sonntag um 10.30 Uhr in der Heilgeistkirche erwartet. Pastor Albrecht Mantei leitet den Gottesdienst. Im Mittelpunkt steht der biblische Prophet Jona aus dem Alten Testament der Bibel. Musikalisch wird die Veranstaltung unter Coronabedingungen von der Leuchtfeuerband gestaltet.

Anzeige

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gemeinde der Lutherkirche lädt am Sonntag um 10 Uhr zu einem Gottesdienst unter der Leitung von Pastor Reinhart Haack ein.

In der katholischen Pfarrei St. Bernhard findet in der Kirche Hl. Dreifaltigkeit am Sonnabend um 18 Uhr eine Heilige Messe statt. Am Sonntag um 10.30 Uhr wird zu einem Gottesdienst geladen. Teilnehmer der Veranstaltungen müssen sich dazu anmelden. Die Möglichkeit dafür gibt es über die Internetseite heiliger-bernhard.de.

Die Stralsunder Baptisten feiern am Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl.

Die Stralsunder Gemeinde Father’s House Church feiert ihren Gottesdienst am Sonntag in der Auferstehungskirche in Grünhufe um 10.30 Uhr. Das Thema wird sein: „Wie kann ich Gottes Führung erleben?“ Gäste sind herzlich willkommen.

Der Gottesdienste im Pfarrbereich Franzburg, Richtenberg und Steinhagen ist um 10 Uhr in der Franzburger Kirche angesetzt.

Ein Predigtgottesdienst steht am Sonntag um 9.30 in der Pütter Kirche auf dem Plan, ein weiterer um 14 Uhr in Starkow.

Die Kirchengemeinde Tribsees lädt zu 9.15 Uhr zum Gottesdienst in die St. Thomas Kirche in Tribsees, wie der Internetseite der Gemeinde zu entnehmen ist.

Ein weiterer Gottesdienst steht am Sonntag um 14 Uhr in der Kirche Vorland auf dem Programm.

Von Kai Lachmann