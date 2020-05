Stralsund/Vorpommern

Die Evangelische Luther-Auferstehungsgemeinde Stralsund lädt am Sonntag um 10 Uhr zur Kinderkirche mit Pastor Reinhart Haack in die Lutherkirche ein.

Auch die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai lädt am Sonntag um 10.30 Uhr zum Gottesdienst mit Pastor Albrecht Mantei in die Nikolaikirche ein.

Gottesdienst wird in der Kirchengemeinde Heilgeist-Voigdehagen am Pfingstsonntag um 10.30 Uhr in der Heilgeistkirche gefeiert und am Pfingstmontag um 10 Uhr zur Friedenskirche eingeladen.

In die Kirche zu Pütte wird am Pfingstsonntag um 9.30 Uhr zu einem Gottesdienst eingeladen, und am Pfingstmontag gibt es um 14 Uhr im Pfarrgarten in Starkow einen Gartengottesdienst.

Zu einem Gottesdienst zum Pfingstfest laden die Kirchen am Bodden am Sonntag um 10 Uhr in die Kirche nach Kenz ein.

In die Kirche zu Nehringen wird am Pfingstsonntag um 10 Uhr, in die Kirche zu Rakow ebenfalls am Pfingstsonntag um 10 Uhr und in die Kirche zu Vorland am Pfingstsonntag um 14 Uhr zu Gottesdiensten eingeladen.

Zur Heiligen Messe wird am Pfingstsonntag um 10.30 Uhr in die Kirche Heilige Dreifaltigkeit eingeladen. Für diesen katholischen Gottesdienst wird wegen des begrenzten Platzes um eine Anmeldung unter Telefon 03831/29 20 42 gebeten.

