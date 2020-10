Stralsund

503 Jahre ist es her, dass der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther seine 95 Thesen zu Ablass und Buße am Abend vor Allerheiligen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug. Damit leitete er die Reformation der Kirche ein. Dem wird noch heute mit dem Reformationstag gedacht.

Und so werden an diesem Wochenende in einigen Kirchen in Stralsund und der Umgebung auch besondere Veranstaltungen am Sonnabend stattfinden.

Anzeige

Orgelkonzert und Leuchtfeuer-Gottesdienst

Zum traditionellen Orgelkonzert am Reformationstag wird am Sonnabend um 17 Uhr in die Nikolaikirche eingeladen. „In Gottes Namen“ hat Kirchenmusikdirektor Matthias Pech die Musik überschrieben. Die Wahl fiel auf Kompositionen unter anderem von Franz Liszt, Johann Gottlob Töpfer, Mendelssohn Bartholdy. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Am Sonntag lädt die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai um 10.30 Uhr zum Leuchtfeuer-Gottesdienst in die Nikolaikirche ein. Unter der Überschrift „Propheten – Unterwegs im Namen des Herrn“ wird die Veranstaltung sich thematisch mit dem biblischen Propheten Amos beschäftigen. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Leuchtfeuer-Band gestaltet.

Bereits am Sonnabend wird um 10 Uhr in die Marienkirche zum Gottesdienst mit Abendmahl mit Pastor Christoph Lehnert eingeladen.

Ebenfalls am Sonnabend werden um 14 Uhr Pastor Reinhart Haack und Pröpstin Helga Ruch in der Luther-Auferstehungskirche den Gottesdienst abhalten.

In die Heilgeistkirche wird am Sonntag um 10.30 Uhr zum Gottesdienst mit Pastor Winfried Wenzel gebeten.

Pastor Daniel Müller lädt am Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in die Fährstraße 11 ein.

Die Katholische Kirche wird am Sonnabend um 18 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr ihre Gottesdienste in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit abhalten. Besucher müssen sich für diese Gottesdienste anmelden.

Konfirmation am Reformationstag

Am Reformationstag, am Sonnabend, wird um 10.30 Uhr zum Konfirmationsgottesdienst in die Kirche in Pütte mit Pastor Stefan Busse eingeladen Einen Tag später, am Sonntag, findet der Gottesdienst zum Reformationsfest um 14.30 Uhr in Starkow statt.

Zum Gottesdienst werden die Mitglieder der Gemeinde Groß Mohrdorf am Sonntag um 9 Uhr in die Kirche eingeladen. Einen gemeinsamen Gottesdienst zum Reformationstag für die Kirchengemeinde Franzburg-Richtenberg wird es am Sonnabend um 10.30 Uhr in der Kirche Franzburg geben.

Die Kirchengemeinde Glewitz lädt am Reformationstag, am Sonnabend, um 14 Uhr zu einem Gemeindenachmittag in das Pfarrhaus Glewitz ein.

In der St.-Thomas-Kirche in Tribsees wird am Sonnabend um 9.15 Uhr Pastor Detlef Huckfeldt den Gottesdienst halten.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Miriam Weber