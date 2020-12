Stralsund

Heiligabend kann kommen! In den letzten Tagen liefen die Vorbereitungen in den drei großen Stadtkirchen Stralsunds auf Hochtouren. Die Verantwortlichen schmückten die Gotteshäuser, sprachen die Abläufe durch und überprüften die coronabedingten Abstände zwischen den Stühlen. Denn damit 2020 während der Pandemie überhaupt Christvespern gefeiert werden können, haben sich die Kirchgemeinden strengen Hygienekonzepten unterworfen.

An diesem 24. Dezember werden fast ausschließlich nur Marienkirche, Nikolaikirche und Jakobikirche geöffnet. „Keiner braucht Angst haben, in eine Kirche zu gehen“, sagt Pastor Christoph Lehnert, Oberhaupt der Stralsunder Kirchgemeinde St. Marien. „Alle Hygienekonzepte wurden mit dem Gesundheitsamt abgestimmt und abgenommen.“

Videogottesdienst über 17 Uhr auf Stralsund TV

Dennoch verweist Lehnert auf die alternative Möglichkeit, dass am 24. Dezember um 17 Uhr ein Videogottesdienst aller Stralsunder Gemeinden im Regionalfernsehen Stralsund TV aus der St. Nikolaikirche ausgestrahlt wird. Dieser wird auch am 25.12. und 26.12. jeweils um 10 Uhr gesendet. Laut Pastor Albrecht Mantei wird dieser ab Heiligabend auch auf der Homepage www.hst-nikolai.de zu sehen sein.

Für frühe Gottesdienste gibt es noch Karten

In den großen Gotteshäusern der Hansestadt werden zahlreiche Christvespern am 24. Dezember angeboten. Bei einem spontanen Kirchbesuch sollte man die 17 Uhr Termine meiden, die sind nahezu vergriffen. Besser stehen die Chancen am frühen Nachmittag.

Jakobikirche als besonderer Ort

Eine besondere Chance bietet ein Besuch in der Jakobikirche. Dort laden unter anderem Pastor Winfried Wenzel von der Kirchgemeinde Heilgeist-Voigdehagen und Pröpstin Helga Ruch zur Christvesper ein. Aufgrund der Pandemie haben sie die Teilnehmerzahlen von 180 auf 100 reduziert – dennoch gibt es noch Karten. „Es handelt sich um eine besondere Situation für alle. Daher verzichten wir auf Gesang und Krippenspiel. Heiligabend ziehen wir trotzdem durch. Einige kommen extra, weil hier auf der besonderen Orgel gespielt wird“, sagt Winfried Wenzel zuversichtlich.

„14 Uhr und 15.30 Uhr gibt es noch viele Karten“, sagt er. „17 Uhr ginge notfalls auch noch.“ Alternativ würden sie zusätzlich gegen 17 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst in Voigdehagen anbieten. Wer lieber zur späten Stunde in die Kirche geht, hat dazu 22 Uhr die Möglichkeit in der Heilgeistkirche. „Für ein besonderes musikalisches Spiel“, sagt Wenzel. Auch an den folgenden Tagen bietet die Heilgeistgemeinde Gottesdienste an, dann aber nicht mehr in der Jakobikirche. Sondern: 10 Uhr am 25.12. in der Friedenskirche, am 26. und 27. Dezember je 10.30 Uhr in der Heilgeistkirche.

Kleines Krippenspiel in der Marienkirche

Ein kleines Krippenspiel wird es noch in der Marienkirche geben. Dort sind pro Veranstaltung 250 Personen zugelassen. „Der 17 Uhr Termin ist vergriffen“, sagt Pastor Christoph Lehnert. Für 14 Uhr, 15.30 Uhr und 22 Uhr gäbe es noch die kostenlosen Karten. „Wir richten eine Art Abendkasse ein“, sagt Lehnert. Um Gedränge zu vermeiden, sollte man sich deutlich vor dem Einlass einfinden. Der Einlass beginnt rund eine Stunde vor Gottesdienstbeginn. An den weiteren Weihnachtsfeiertagen wird es wie gewohnt um 10 Uhr Gottesdienste in der Marienkirche geben.

Musikalische Gottesdienste in der Nikolaikirche

Der 17 Uhr Termin ist auch in der Nikolaikirche, die bis zu 250 Menschen Platz bietet, vergriffen. Dort eröffnet 14 Uhr Pastor Reinhart Haack den Reigen der Gottesdienste. 15.30 Uhr, 17 Uhr und 22 Uhr tritt Pastor Albrecht Mantei selbst vor die Gläubigen. Die Christvespern wurden traditionell gehalten. Dennoch: „Gemeindegesang wird es auch bei uns in diesem Jahr nicht geben“, sagt Mantei. Einige musikalische Beiträge seien dennoch möglich. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wird in der Nikolaikirche entsprechend aufgefahren. So steht am 25.12. gegen 17 Uhr ein musikalischer Gottesdienst mit Kantor Pech an und am 26.12. wird Pastor Mantei von einer Band unterstützt.

Diese Möglichkeiten gibt es noch in der Hansestadt:

Die Fathers House Church will eine „Open Air Weihnacht“ auf der „Grünen Farm“ anbieten. Auf dem Grundstück muss eine Schutzmaske getragen werden. Einlass ist 15 Uhr, Beginn 15.30 Uhr.

Die Stralsunder Baptisten feiern gegen 16 Uhr einen Außen-Gottesdienst im Hinterhof der Fährstraße.

Die Stralsunder Katholiken kommen Heiligabend unter anderem 15 Uhr zur Krippenandacht in der Dreifaltigkeitskirche zusammen und 19 Uhr bei der Christmette in der Marienkirche.

Wegen Corona: Nicht alle geplanten Gottesdienste finden statt

In fast allen Kirchgemeinden werden auch am 25. und 26. Dezember Gottesdienste zum Christfest stattfinden. Da die Lage in diesem Jahr jedoch sehr dynamisch ist, sollte man sich im Vorfeld bei seiner Kirchgemeinde genau informieren – ob eine Veranstaltung wirklich stattfindet. Dafür empfiehlt sich ein Blick auf die Homepage oder ein Anruf im Gemeindebüro.

In diesem Jahr steht diese Krippe im Foyer der Lutherkirche. Quelle: Lutherkirche Stralsund

Wegen der Pandemie haben zuletzt im Kreis Vorpommern-Rügen immer mehr Gemeinden Weihnachtsgottesdienste abgesagt. So teilte Pastor Reinhart Haack am Mittwoch mit: „Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag finden aufgrund der aktuellen Situation keine Weihnachtsgottesdienste in der Lutherkirche statt. Sie wird aber von 9.30 Uhr bis 11 Uhr zu Stille, Gebet, Musik und Lesung geöffnet.“

Wichtige Regeln für Gottesdienste an Heiligabend Für die Stadtkirchen gilt: Kein Einlass ohne Eintrittskarte. Diese ist wichtig für eine mögliche Nachverfolgung. Man kann diese auch noch direkt am Heiligen Abend an den Kirchen bekommen. Die Hygieneregeln sollten streng umgesetzt werden: Auf Abstand muss geachtet werden, die Mund-Nase Bedeckung muss getragen werden – auch vor den Kirchen, wenn sich Menschenansammlungen bilden. Wer Symptome einer Erkältung hat, sollte auf einen Kirchenbesuch unbedingt verzichten. Die Gottesdienste bzw. Vespern wurden auf 35 bis 40 Minuten beschränkt und beinhalten Orgelmusik, Lesungen, Predigt, Gebet und Segen.

