Stralsund

Die Gemeinden in Stralsund und der Umgebung laden am Wochenende wieder zu Gottesdiensten ein. Die Abstands- und Hygieneregeln gelten dabei weiterhin.

Die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai lädt am Sonntag um 10.30 Uhr zum Gottesdienst in die St.-Nikolaikirche ein. Diesen gestalten die Jungen und Mädchen, die am 17. Oktober in St. Nikolai konfirmiert werden.

In St. Marien wird um 10 Uhr Pastor Christoph Lehnert den Gottesdienst halten.

Die evangelische Luther-Auferstehungsgemeinde feiert ihren Gottesdienst ebenfalls am Sonntag um 10 Uhr in der Lutherkirche.

Gottesdienste in der Hansestadt Stralsund

Die Kirchengemeinde Stralsund Heilgeist-Voidgehagen lädt am Sonntag zu zwei Gottesdiensten ein. Diese finden um 9 und um 10.30 Uhr in der Heilgeistkirche statt.

Am Samstag, dem 22. August, findet um 14 Uhr der Festgottesdienst zur Gründung der Pfarrei St. Bernhard Stralsund statt. Er wird abgehalten von Erzbischof Heiner Koch aus Berlin.

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Stralsund veranstaltet am Sonntag um 10 Uhr den Gottesdienst in der Arnold-Zweig-Straße 38a, in der Einrichtung „Grüne Farm“.

Gottesdienste in der Umgebung

In der Kirchengemeinde Prohn und Groß Mohrdorf wird der Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr in der Prohner Kirche veranstaltet.

Das Pfarramt Glewitz lädt zum Taufgottesdienst in die Margarethenkirche ein. Dieser beginnt um 10 Uhr. Ein weiterer Gottesdienst wird um 14 Uhr in der Kapelle zu Bretwisch gefeiert.

In der Kirchengemeinde Franzburg wird am Sonntag zu zwei Gottesdiensten geladen. Um 9 Uhr wird in der Richtenberger Kirche der Anfang gemacht. Der zweite beginnt um 10.30 Uhr in Franzburg in der Klosterkirche.

