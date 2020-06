Gottesdienste in Stralsund und Umgebung: Diese Gemeinden laden ein

Stralsund

Zum Wochenende laden wieder viele Kirchen zu Gottesdiensten ein.

Gleich zwei Gottesdienste werden am Sonntag in der Nikolaikirche stattfinden, um 10.30 Uhr mit Pastor Afheldt und 17.30 Uhr lädt Pastor Albrecht Mantei zum Taizé-Gottesdienst ein.

Auch in die Marienkirche wird die Gemeinde um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Angelika Kiewitt und Kantor Martin Rost eingeladen.

Pröpstin Helga Ruch wird am Sonntag die Gottesdienste der Gemeinde Heilgeist-Voigdehagen abhalten. Um 9 Uhr in der Friedenskirche und um 10.30 Uhr in der Heilgeistkirche.

In die Pfarrkirche lädt die Katholische Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit am Sonntag um 10.30 Uhr. Für diesen Gottesdienst wird um eine Anmeldung gebeten.

Pastor Stefan Busse wird am Sonntag um 9.30 Uhr in der Kirche in Niepars den Gottesdienst halten.

In der Kirche in Richtenberg wird am Sonntag um 9 Uhr Gottesdienst gefeiert und 10.30 Uhr dann in der Kirche in Franzburg.

Von OZ