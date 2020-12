Stralsund/Niepars/Franzburg

In der Kirchengemeinde Prohn wird der 2. Advent am Sonntag mit einem Gottesdienst gefeiert, und zwar um 10.30 Uhr in der Kirche. Auch die Nachbargemeinde Groß Mohrdorf bittet zur gemeinsamen Andacht, und zwar am gleichen Tag um 14 Uhr. Das Gebet findet im Gemeinderaum statt.

Santa-Fu-Orgel erklingt in Franzburg

Die Kirchengemeinde Franzburg-Richtenberg, zu der jetzt auch die Gemeinde Steinhagen gehört, lädt ebenfalls zum Gottesdienst ein. Und der findet diesmal für alle Kirchgänger der drei Gemeinden in Franzburg statt. Um 10 Uhr wird in der Schlosskirche die Orgel erklingen, die einst im berühmten Hamburger Gefängnis Santa Fu stand. In den Kirchen am Bodden finden die Gottesdienste am Sonntag um 9 Uhr in der Kirche Flemendorf und 10.30 Uhr in Bodstedt statt (ohne Gesang). In den Kirchengemeinden, die Pastor Stefan Busse betreut, sind dies die Termine für das gemeinsame Gebet: 9.30 Uhr Pütte, Adventsgottesdienst mit Kindergottesdienst; 11 Uhr findet der Adventsgottesdienst in der Velgaster Kirche statt.

Ebenfalls am Sonntag geht es bei Fathers House Church um 10.30 Uhr ganz um das Thema: Weihnachten neu erleben. Treffpunkt ist in der Alten Richtenberger Straße 38. Die Baptisten in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde feiern am 6. Dezember in ihrem Gemeindehaus in der Fährstraße 11 zweimal Gottesdienst, nämlich um 10 und um 11 Uhr.

Die Kirchengemeinde St. Nikolai Stralsund lädt am Sonntag zum Leuchtfeuer-Gottesdienst ein. Unter der Überschrift „Propheten – Unterwegs im Namen des Herrn“ wird sich die Veranstaltung mit dem biblischen Propheten Micha beschäftigen. Musikalisch wird der Gottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt, von der Leuchtfeuer-Band gestaltet. Vielleicht können die Kinder auch dem Bischof Nikolaus, Namenspatron der Kirche, begegnen.

Von Ines Sommer