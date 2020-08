Gottesdienste in und um Stralsund

Stralsund

In der Nikolaikirche geht es am Sonntag um 10.30 Uhr los. Den Gottesdienst gestalten Mädchen und Jungen mit, die am 17. Oktober in St. Nikolai konfirmiert werden. Zudem laden die Kirchengemeinden Stralsunds um 17 Uhr zum ökumenischen Taizé-Gottesdienst nach St. Nikolai ein. Der Gottesdienst wird geprägt von Stille, Meditation, biblischen Texten und den Taizé-Liedern.

In der Marienkirche geht der Gottesdienst wie immer um 10 Uhr los. Dort wird Pastor Christoph Lehnert die Predigt halten. Kantor Martin Rost spielt Orgelmusik des norddeutschen Barock. Um 11.45 Uhr findet eine Matinee im Rahmen der Stellwagen-Orgeltage statt. Das Abschlusskonzert der Veranstaltung findet um 20 Uhr mit der A-capella-Gruppe Consortium Vivente und Orgelmusik von Krzysztof Urbaniak statt.

In der Stralsunder Pfarrkirche der Katholischen Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit steht am Sonntag um 10 Uhr die Erstkommunion von 14 Kindern der Gemeinde auf dem Plan. Die Jugendlichen haben sich seit einem Jahr auf das Fest vorbereitet. Ursprünglich sollte es schon im Mai stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die Plätze sind nun ausschließlich den Familien und ihren Gästen vorbehalten. Andere Gemeindemitglieder haben die Möglichkeit, Gottesdienste auf die beiden Gottesdienste am Sonnabend und Sonntag jeweils um 18 Uhr auszuweichen.

Auch die Evangelische Luther-Auferstehungsgemeinde Stralsund feiert am Sonntag einen Gottesdienst. Beginn ist um 10 Uhr.

Bei der Father’s House Church geht es eine halbe Stunde später auf der „Grünen Farm“ in der Arnold-Zweig-Straße 38a los. „Predigen wird der Chilene Rudi Schürch aus Offenburg über das Thema ,Begrenze Gott nicht’“, teilt Pastor Udo Richter mit.

Pastor Winfried Wenzel wird am Sonntag den Gottesdienst der Gemeinde Heilgeist-Voigdehagen abhalten. Beginn ist um 15 Uhr in Voigdehagen.

In die Tribseer Kirche St. Thomas wird wie an diesem wie an den anderen Sonntagen auch um 9.15 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, ist der Internetseite der Gemeinde zu entnehmen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Bodstedt-Flemendorf-Kenz hat am Sonnabend ein Konzert im Programm. Um 19.30 Uhr spielt die Gruppe Bernstein in der Kirche in Flemendorf Broadway-Impressionen. Am Sonntag steht um 10.30 Uhr ein Freiluftgottesdienst in Bodstedt an, falls das Wetter mitspielt. Wenn nicht, dann ziehen die Gläubigen ins Gotteshaus um.

Von Kai Lachmann