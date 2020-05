Grabkerzen für die Kanzlerin: Unbekannte inszenieren Grab vor Stralsunder Merkel-Büro

Stralsund

Makabere Botschaft vor dem Büro der Bundeskanzlerin in Stralsund: Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag ein Grabsteinimitat vor der dem Wahlkreisbüro von Angela Merkel ( CDU) in der Innenstadt aufgestellt. Eine Beamtin des Stralsunder Polizeihauptreviers hatte dies am Morgen nach ihrer Nachtschicht auf dem Nachhauseweg entdeckt und eine Sachbeschädigung am zugehörigen Hinweisschild festgestellt.

Makabere Botschaft vor Merkel-Büro

Auf der Nachbildung des Grabsteins stehen folgende Worte: „Pressefreiheit, Meinungsfreiheit Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, DEMOKRATIE 1990-2020“. Weiterhin wurde ein Mundschutz an das Imitat angeheftet. Zum Zeitpunkt der Feststellung lagen vor dem symbolischen Grab rote Rosen, außerdem waren rote Grabkerzen aufgestellt. Die Hinweistafel zu dem Wahlkreisbüro wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Der Staatsschutz der Kripo Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die zum mutmaßlichen Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend 19 Uhr und heute Morgen, 6 Uhr, sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395/55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr lesen:

Deutsches Meeresmuseum Stralsund: So soll es nach der Modernisierung aussehen

TV-Team trägt Hansestadt Stralsund in die weite Welt

Erneut Betrugsversuche in Stralsund und Umgebung

Von OZ