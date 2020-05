Grabplatten der Stralsunder St.-Nikolai-Kirche unter der Lupe

Stralsund

Viel los in Sankt Nikolai. Zahlreiche Bauarbeiten laufen derzeit in der einstigen Stralsunder Rats- und Pfarrkirche. So beginnt der letzte Bauabschnitt der Dachsanierung des imposanten Gebäudes und in der Kirche macht sich Restaurator Carsten Schneider an den Grabplatten zu schaffen. Außerdem wird wieder zu sonntäglichen Gottesdiensten eingeladen.

Eine der umfangreichsten Maßnahmen ist weithin sichtbar, denn am Chor werden derzeit Gerüste aufgebaut. „Wir starten mit dem letzten Bauabschnitt der Dachsanierung“, sagt Küsterin Annemarie Wossidlo. Seit 2011 wird das Dach der Kirche Schritt für Schritt saniert.

Anzeige

Das letzte Stück Dach hat es in sich

Der Chor der Nikolaikirche wird derzeit eingerüstet. Quelle: Miriam Weber

Weitere OZ+ Artikel

„Dieser Bauabschnitt sieht zwar vergleichsweise klein aus, hat es aber ordentlich in sich“, erklärt Annemarie Wossidlo. „Alles ist mit Chor und Kapellenkranz viel kleinteiliger und damit mehr Puzzelarbeit. Schon allein der Gerüstbau ist komplizierter als bei den anderen Bauabschnitten.“ Ein großer Teil der Arbeiten ist bereits geschafft, nun geht es an den zunächst letzten Abschnitt.

Im Zuge der Dachsanierung werden auch wie bei den vorhergehenden Bauarbeiten Fenster und Mauerwerk saniert, wo es notwendig ist. Außerdem wird geschaut, ob die Dachkonstruktionen noch intakt sind. „Wir rechnen damit, dass die Arbeiten im kommenden Jahr abgeschlossen sein werden.“ Die Kosten für das letzte Stück der Dachsanierung liegen bei etwa 600 000 Euro – noch einmal eine große Summe, finanziert aus Städtebaufördermitteln, Mitteln der Kirchgemeinde, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Kirchenbaustiftung und des Fördervereins von St. Nikolai.

Hövener-Platte zieht um

Die Grabplatte des einstigen Bürgermeisters Albert Hövener wird innerhalb der Nikolaikirche aus dem südöstlichen Chorumgang in die südliche Turmhalle umziehen. Quelle: Miriam Weber

Während es der Kirche also draußen ans Dach geht, kommt auch innen eine Menge Werkzeug zum Einsatz. „Unter anderem wird die Grabplatte von Albert Hövener, der von 1341 bis 1357 Bürgermeister in Stralsund war, umziehen“, verrät Annette Huth. Die große Messingplatte, die sich das Stadtoberhaupt wahrscheinlich in Flandern für viel Geld fertigen ließ, zieht aus dem südöstlichen Chorumgang in die südliche Turmhalle und wird dort dann aufgestellt. „Derzeit liegt sie in der Waagerechten und ist durch eine Scheibe geschützt“, sagt Annette Huth. „Da sieht man als Besucher kaum etwas.“ Das soll sich am neuen Ort ändern.

Stolperfallen ade?

Eine Grabplatte aus der Stralsunder Nikolaikirche wird derzeit restauriert. Die meisten dieser Platten sind aus Kalkstein und nach Jahrhunderten durch Fröste oder Feuchtigkeit geschädigt. Quelle: Miriam Weber

Und dann gibt es noch eine ganz besondere Baustelle. Auch bei dieser dreht es sich um Grabplatten in St. Nikolai. Oder viel mehr um die Probleme, die einige von ihnen verursachen. „Wir haben ein paar Stolperfallen im Chorumgang“, sagt Annemarie Wossidlo. Und wie man die möglicherweise beheben kann, beschäftigt derzeit den Restaurator und Steinbildhauer Carsten Schneider. Vor ihm lehnt ein riesiger Stein, festgezurrt, damit er nicht kippt. Den hat Carsten Schneider aus einer kleinen Probefläche gehoben.

„Im Laufe der Jahrhunderte sind diese unterschiedlich großen Platten teilweise etwas abgesackt oder einige Flächen abgelaufen“, erklärt der Restaurator. Dadurch sind Unebenheiten oder Kanten von teilweise mehreren Zentimetern entstanden. Die Herausforderung bei der Suche nach einer Lösung sei, dass der historische Boden weitestgehend erhalten bleiben soll. Es sei nicht damit getan, einfach einen Stein anzuheben und darunter alles zu verfüllen, um einen Höhenausgleich zu schaffen. „Dabei steht immer die Frage im Raum, wie weit man eingreifen darf, um nicht den historischen Wert anzugreifen“, sagt Carsten Schneider.

Risse im Gestein

Bei seinen bisherigen Arbeiten ist ihm zudem aufgefallen, dass „viele Platten ein Problem haben“. Das macht er an dem vor ihm stehenden Stein deutlich: „Sie sind porös und es sieht aus, als ob sich Schichten gebildet haben.“ Das sei zwar durch Frost und Feuchtigkeit und den Zahn der Zeit normal, aber „ich bin überrascht, wie intensiv das im Kirchenboden gearbeitet hat.“

Auch weisen einige Platten Risse auf. Manchen sehe man es gar nicht an, aber sie laufen Gefahr, beim Anheben zu zerbrechen. „Sicher kann man auch das wieder ankleben, doch auch an diesem Punkt muss man sich fragen, wie viel Eingriff so ein historischer Stein verträgt.“

Derzeit nimmt Restaurator und Steinbildhauer Carsten Schneider von einer Probefläche Steine und Grabplatten in der Nikolaikirche auf. Er soll ein Konzept entwickeln, wie "Stolperfallen" in der Kirche, die durch unterschiedlich hohe Stein- und Grabplatten entstanden sind, ausgeglichen werden können. Quelle: Miriam Weber

Es wird keine einheitlich glatte Fläche geben

Man spreche hier von Grabplatten aus Kalkstein, bei denen die ältesten aus dem 14. Jahrhundert stammen. Dass es sich um dieses Material handelt, sei typisch für den Ostseeraum, sagt Carsten Schneider. „Vielleicht liegt es an den alten Handelswegen. Denn der Kalkstein ist früher vor allem im schwedischen und baltischen Bereich abgebaut und transportiert worden.“

Sich zu überlegen, wie man den Boden etwas ebnen kann, sei für ihn eine spannende Herausforderung. Am Ende werde es keine einheitlich glatte Fläche geben. „Das ist aber auch nicht das Ziel“, betont auch Annemarie Wossidlo. Wichtig sei, dass am Ende keine gravierenden Hindernisse mehr vorhanden sind. „Und wie man das am besten umsetzen kann, dazu erarbeite ich das Konzept“, sagt Carsten Schneider abschließend.

Lesen Sie auch

Von Miriam Weber