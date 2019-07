Stralsund

Die Kripo in Stralsund ermittelt gegenwärtig in mehreren Fällen von Sachbeschädigung durch Graffiti und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen beziehungsweise neuen Hinweisen. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion mitteilte, geht es um Schmierereien aus der Nacht vom 11. zum 12. Mai.

Insgesamt zehn Fälle

In den insgesamt zehn Fällen wurde blaue und rote Sprühfarbe genutzt. Dabei wurden die Schriftzüge „AZER“, „PBC“, „ GS Crew“ und „ACAB“ verwendet. Betroffen waren dabei Objekte in der Langenstraße, Jacobichorstraße, Badenstraße, Filterstraße, Blauturmstraße, Böttcherstraße, Frankenstraße und am Frankenwall. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 6500 Euro.

Hinweise gesucht

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03831/2 89 00 an das Polizeihauptrevier Stralsund, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Jens-Peter Woldt