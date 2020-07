Sassnitz

Der Sassnitzer Norbert Kahlfuss ist jahrelang als Nautischer Offizier und Kapitän auf Frosttrawlern unter anderem in der Nord- und Ostsee gefahren und war Fang- und Einsatzleiter der Sassnitzer Fischfangflotte. Aus seiner Sicht ist die Greenpeace-Aktion gefährlicher Unsinn.

„Seit Jahren gibt es in dem Gebiet so gut wie keine deutsche Schleppnetzfischerei“, sagt er und winkt ab. Gleichwohl seien dort von Zeit zu Zeit die „Kollegen“ aus anderen Ostsee-Anliegerstaaten aktiv. Aber auch ohne das Versenken der Brocken gilt das Gebiet bei den Fischern als „steinige Ecke“. Wer dort sein Schleppnetz über den Grund zieht, riskiert Schäden an dem Fanggerät, aber auch am Boot.

Anzeige

Außerdem gebe es an der deutschen Küste gar nicht so viele Fahrzeuge, die mit einem Schleppnetz ausgerüstet seien. In den Adlergrund fahren Fischer in der Regel nur, wenn „der Fisch dort richtig dick steht“. Sonst gehe niemand das Risiko ein.

Weitere OZ+ Artikel

Leser-Umfrage: Wie finden Sie die Greenpeace-Aktion vor Rügen?

Eigentlich könnten die Fischer also ganz unbeeindruckt bleiben. Die „kleinen Küstenfischer“ fahren selten so weit raus. Doch den langjährigen Geschäftsführer und späteren Präsidenten des Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer in MV und seine Kollegen wurmt die Aktion der Umweltschützer. Durch das Versenken der Granitblöcke steige das Risiko für die Fischer. „Die Aktivisten nehmen Schäden am Gerät und Gefahren für die Gesundheit der Menschen in Kauf“, schimpft Kahlfuss. Im ungünstigen Fall könnte ein kleineres Fahrzeug versenkt werden, wenn sich das Fanggerät in den Steinen verheddert.

Zur Galerie Aktivisten von Greenpeace haben große Granitblöcke in der Ostsee vor Rügen versenkt. Damit soll der Fischfang erschwert werden. Der Fischereiverband kritisiert die Aktion heftig.

Grundschleppnetze sind eine Art, Fische zu fangen. Es gibt unzählige andere, wie Reusen und Stellnetze. Eine echte Alternative zu den Grundschleppnetzen sieht Kahlfuss aber nicht. Wenn man Dorsche oder Plattfische wie Scholle und Flunder fangen wolle, komme man mit einem Stellnetz nicht weit. „Da verirren sich vielleicht ein paar Fische hinein. Geld verdienen lässt sich mit einem solchen Fang nicht.“

Auch interessant: Greenpeace-Aktivisten machen vor Rügen einfach weiter: Diese Strafen drohen jetzt

Dass den Fischern der Schwarze Peter zugeschoben und sie als die „Zerstörer der Meere“ dargestellt werden, die Aktivisten hingegen als die „Retter“, ärgert ihn. „Dass Grundschleppnetze in diesem Gebiet Schäden anrichten, hat bislang noch niemand nachgewiesen.“ Wenn es sich als Tatsache erweisen sollte, wären für die Fischer Fangverbote in den betreffenden Gebieten nachvollziehbar. Darüber müsse man dann reden.

„Wir wünschen uns einen vernünftigen Umgang mit den Fischern“, sagt Kahlfuss. Was da derzeit im Adlergrund laufe, sei alles andere als das.

Von Maik Trettin