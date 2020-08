Stralsund

Greenpeace-Schiffe sollten im Stralsunder Hafen derzeit besser nicht festmachen. Das Versenken von Felsbrocken vor Rügen durch die Umweltorganisation haben die Stadtpolitiker auf der Bürgerschaftssitzung am Donnerstagabend scharf verurteilt. Dabei wurde die Debatte mit verbaler Härte gegen die Aktivisten geführt. „Charmant fände ich eine Beschlagnahmung der Beluga II“, sagte Ann Christin von Allwörden, neue Vize-Chefin der Landes-CDU. Der Auslotung, ob man den Aktivisten-Segler beschlagnahmen könne, ging ein Antrag von Michael Adomeit voraus, der per Beschluss ein generelles Anlegeverbot für Schiffe der Umweltorganisation erzwingen wollte.

Beluga-II-Crew versenkte vor Fehmarn und Rügen Felsen

Glück für den Segler: Derzeit befindet er sich nicht in Beschlagnahmungsreichweite. Zuletzt warfen Aktivisten Steine am 11. August vor der schleswig-holsteinischen Insel Fehmarn in die Ostsee. Dort setzten sie die Kampagne fort, die sie Ende Juli vor Rügen gestartet hatten. „Die Ostsee ist in einem historisch schlechten Zustand“, erklärt Meeresbiologe und Greenpeace-Aktivist Thilo Maack. „Daran ist zum großen Teil die Fischerei Schuld.“

Die Beluga-II-Crew versucht, mit den versenkten Steinen das Abfischen per Schleppnetz zu verhindern. Dabei legen sie sich auch mit der Wasserwacht an. Vor Fehmarn und Rügen wurden sie gestoppt und kassierten Unterlassungsverfügungen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrografie ( BSH). Das Bußgeld bei Nichtbeachtung: 50 000 Euro. Die Aktivisten machen mit der Kampagne trotzdem weiter, in beiden Fällen haben sie Widerspruch eingelegt.

Michael Adomeit : „Aktivisten sollten Steine wieder aus der Ostsee rausholen.“

„Bevor sie hier wieder anlegen dürfen, sollten sie die Steine rausholen.“ Michael Adomeit Quelle: OZ-Archiv

Vor der Aktion war die Beluga II ein gern gesehener Gast am Strelasund. Zwei- bis dreimal im Jahr legte sie zuletzt am Stralsunder Hafen an. Ob die Aktivisten 2020 wiederkommen, ist unklar. Falls doch, hat der Stralsunder Michael Adomeit eine klare Botschaft für sie. „Bevor sie hier wieder anlegen dürfen, sollten sie die Felsen rausholen“, sagt er.

Dies sollte schwierig sein. Die rund 60 Steine, die im Adlergrund versenkt wurden, sind bis zu einer Tonne schwer. „Solche illegalen Aktionen gefährden die Sicherheit unserer Fischer“, sagt Adomeit weiter und rief mit seinem umstrittenen Antrag auf, ein Zeichen für die Küstenfischerei zu setzen. „Sie sind ein Teil meiner Kultur“, so Adomeit.

Anlegeverbot und Beschlagnahmung des Seglers als theoretische Gegenmaßnahme

„Charmant fände ich eine Beschlagnahmung der Beluga II“, Ann Christin von Allwörden, Vize-Chefin der Landes-CDU. Quelle: Stefan Sauer

„Wir verurteilen die Greenpeace-Aktion auch“, sagt Ronald Zabel, Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion in der Stralsunder Bürgerschaft. Das generelle Anlege-Verbot im Antrag hielt er jedoch für problematisch. „Das Ziel von Greenpeace ist ehrenwert. Aber sie sollten dafür geltendes Recht nicht ignorieren“, so Zabel.

Ähnlich sieht dies von Allwörden. Die sicherheitspolitische CDU-Sprecherin klärte Adomeit über die Machbarkeit seiner Idee auf. „Ein Anlegen des Schiffes kann durch die Hafenbehörde nicht untersagt werden, auch nicht durch einen Beschluss der Bürgerschaft“, sagte sie und brachte als polizeiliche Maßnahme die Beschlagnahmung des Schiffes ins Spiel. „Dies könnte nach dem Gefahrenabwehrrecht möglich sein“, sagt sie. „Das Verkippen der Felsbrocken ist ein gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr.“ Die Steine könnten Menschen in Gefahr bringen. „Aber auch diese Maßnahme kann nicht von der Bürgerschaft beschlossen werden.“

OB Badrow verlangt nach Nachverfolgung

Dass die strittige Aktion nachverfolgt werden muss, stellte auch Oberbürgermeister Alexander Badrow klar. „Trotz großer Ziele handelt es sich um eine Straftat“, sagte er. „Diese muss verfolgt werden. Sonst mache ich mir ernsthaft große Sorgen.“

Was Greenpeace erreichen will Die Meeresschützer wollen mit ihrer Kampagne die artenreichen Steinriffe und Miesmuschelbänke vor den Grundschleppnetzen der Industriefischer schützen. Dafür haben die Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace vom 26. bis 29. Juli große Granitsteine im Meeresschutzgebiet Adlergrund östlich von Rügen versenkt. Seit Beginn der Aktion sind 60 Felsbrocken ins Wasser gebracht worden. Mit 150 bis 200 Steinbrocken könne das Schutzgebiet Adlergrund laut Greenpeace-Biologe komplett vor der Schleppnetzfischerei geschützt werden.

„Man ist an der Aktion dran“, sagte Thomas Würdisch, der im Schweriner Landtag für seine SPD-Fraktion auch die Fischereipolitik im Blick hat. „Die Steine liegen in 20 Metern Tiefe. Den Schiffen kann dort nicht viel passieren, deutsche Kutter fischen dort schon lange nicht mehr.“ Trotzdem verurteile auch seine Partei die Greenpeace-Aktion. „Wenn da unsere Fischer nicht mehr unterwegs sind, dann die aus Polen und Dänemark“, merkte Jens Kühnel von der AfD-Fraktion an.

„Finde Aktion von Greenpeace persönlich nicht gut“ – Jürgen Suhr (Grüne)

„Finde Aktion von Greenpeace persönlich nicht gut.“ Jürgen Suhr (Grüne) Quelle: OZ-Archiv

Jürgen Suhr (Grüne) kritisierte den offensichtlichen Populismus, mit der die Debatte um die „ Beluga II“ geführt wurde. „Ich finde die Aktion von Greenpeace persönlich auch nicht gut“, sagte er. „Aber sie machen damit auf ein wichtiges Thema aufmerksam. Der Ostsee geht es nicht gut. Gerade die Schleppnetzfischerei führt zu erheblichen Zerstörungen.“

Haack formt Adomeit-Antrag um, damit Stralsunder Zeichen setzen können

„Ich finde es beschämend, was dort passiert ist“, stellte Thomas Haack von der Fraktion „Bürger für Stralsund“ (BfS) klar. Für ihn gehöre die Küstenfischerei zur norddeutschen Kultur. Deshalb brachte er zum Abschluss der Debatte einen Änderungsantrag ein, dem die Mehrheit der Stadtpolitiker zustimmte. Dafür nahm er das Anlegeverbot raus. Es blieb: „Die Stralsunder Bürgerschaft erklärt ihre Solidarität mit den Küstenfischern der Region und missbilligt das illegale Verkippen von Steinen in die Ostsee durch Greenpeace.“

Greenpeace hält an strittiger Kampagne fest

„Wir halten an der Kampagne fest.“ Meeresbiologe und Aktivist Thilo Maack Quelle: Christian Rödel

Thilo Maack sieht die Debatte kritisch. „Könnte die Beluga II nicht mehr nach Stralsund kommen, wäre dies schade“, sagt er. Die Resonanz von Touristen und Stralsundern sei groß, wenn das Schiff im Hafen liegt. Greenpeace würde damit auch nicht nur Felsen versenken, sondern auch die Todeszonen der Ostsee erforschen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stralsunder Bürgerschaft etwas gegen den Naturschutz hat“, so Maack.

Derzeit wäre die Beluga II Richtung Rhein unterwegs. Aber die Aktivisten würden wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. „Wir halten an der Kampagne fest“, so Maack.

Von Kay Steinke