Greenpeace-Aktionstage in Stralsund: Meer braucht mehr Schutz

Stralsund

Ein Blauwal in kräftigem Blau, daneben ein fast genauso großer Pinguin komplett in orange. Was ein wenig an die Figuren aus der Sendung mit der Maus erinnert, ziert nun einen Stoffbeutel, den gerade ein Mädchen am Greenpeace-Stand vor dem Ozeaneum angemalt hat. „Ich hänge den hier zum Trocknen auf“, sagt ein Mitstreiter der Umweltschutzorganisation. In der Zwischenzeit gehen die Eltern mit ihrer Tochter ins Café um die Ecke. Etwas Sinnvolles für die Natur zu tun kann also sehr entspannt sein und Spaß machen. Denn mit dem Bemalen von Stoffbeuteln sollen Kinder wie Eltern überzeugt werden, weniger Plastiktüten zu verwenden – immerhin haben sie ja nun eine schicke, selbst gestaltete Alternative.

Mit der Aktion, die noch bis Freitag läuft, will Greenpeace aber auch weitere Informationen transportieren und mit Interessierten am Stand ins Gespräch kommen. „Klimaerhitzung, industrielle Fischerei, Öl- und Gasförderung sowie Plastikverschmutzung setzen die Meere schwer unter Druck“, heißt es in einer Infobroschüre „Die Krise der Ozeane gefährdet die marine Artenvielfalt und uns Menschen.“ Die Bedeutung und die Bedrohung der Meere solle thematisiert werden, ebenso wie der Planet noch gerettet werden kann.

Schutzzonen auf den Weltmeeren

Das Ziel: 30 Prozent der Meere müssten unter Schutz gestellt werden. Die Forderung bezieht sich auf die Hohe See, also Gebiete, die weiter entfernt als 200 Meilen von den Küsten sind. Die Ostsee wäre davon also nicht betroffen. Derzeit ist tatsächlich nur ein Prozent der Hohen See geschützt. „Die Ozeane sind eine unserer wichtigsten Lebensquellen: Sie produzieren mindestens die Hälfte unseres Sauerstoffs, liefern Nahrung für rund eine Milliarde Menschen und machen unseren Planeten klimatisch überhaupt erst bewohnbar“, sagt Greenpeace-Meeresexpertin Sandra Schöttner.

Die Organisation sammelt dafür in Stralsund Unterschriften. „90 Prozent der Besucher des Ozeaneums zeigen Interesse am Schutz der Meere“, sagt der ehrenamtliche Mitstreiter Lutz Fengler, der in diesem Jahr schon oft in Stralsund war. Denn die Umweltschutzorganisation hat einen Kooperationsvertrag mit dem Deutschen Meeresmuseum und stellt seit Jahren von April bis Oktober monatlich vor und im Ozeaneum Aktionstage zu verschiedenen Themen auf die Beine. Darin ging es zuletzt um Lärm im Meer. Im vergangenen Jahr war der Schutz der Antarktis Thema. Zudem zeigt Greenpeace in den Räumen mit der Dauerausstellung „1:1 Riesen der Meere“ Nachbildungen von Walen in Originalgröße, darunter einen 26 Meter langen Blauwal.

Mehr Publikum in den Herbstferien

Dass die letzte Aktionswoche des Jahres gerade jetzt stattfindet, ist kein Zufall. „Es sind Herbstferien und deshalb hoffen wir, möglichst viele Menschen zu erreichen“, sagt Fengler. Auch Michelle Seidel (9) und ihre Mutter Heike haben einen Stoffbeutel bemalt. Sie sind Ostsee-Urlauber aus Gießen in Hessen und wären während der Schulzeit sicherlich nicht hier. „Wir haben uns das schon angeschaut“, sagt die Mutter. Auch zu Hause sei Umweltschutz ein Thema.

Im Inneren des Ozeaneums hat Greenpeace in dieser Woche einen weiteren Infostand. Dort können jüngere Kinder Fähnchen bemalen, sagt Wolfgang Besold, der die Aktionstage leitet. Das lockt nicht nur die Kleinen an, auch größere Besucher sind angetan. „Ich habe hier einen Seestern gemalt als Erinnerung an meinen Urlaub“, sagt eine ältere Dame aus der Nähe von Mainz. Sie finde es schlimm, wenn Plastik in den Meeren landet und die Tiere vergiftet.

Wolfgang Besold leitet die Aktionstage in Stralsund. Auf dem Bild zeigt er, wo Greenpeace-Schiffe derzeit unterwegs sind, um gefährdete Meeresregionen zu erkunden. Quelle: Kai Lachmann

Seltene Erden in der Tiefsee

Wer will, kann sich bei Besold und seinem Team auch über die Standorte und Aktivitäten der Greenpeace-Schiffe informieren. Die „Esperanza“ ist derzeit auf einjähriger Erkundungstour zu gefährdeten Meeresregionen im Atlantik. Eine Bedrohung sei etwa der Tiefseebergbau. „Dort lagern zum Beispiel Seltene Erden, die in der Herstellung von Handyakkus eingesetzt werden“, sagt er. Die Länder würden gerade ihre Claims abstecken.

Die Erkenntnisse der Erkundungstour und die gesammelten Unterschriften sollen der Forderung nach 30 Prozent Schutzzonen Nachdruck verleihen. Im Frühjahr beraten Vertreter von 190 Ländern bei den Vereinten Nationen in New York über das Thema. Besold: „Ich haben außerdem Außenminister Heiko Maaß angeschrieben und gebeten, dass er sich darum kümmern soll, ein gutes Ergebnis zu erreichen.“

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Ostsee-Schweinswale vor Rügen: So schlecht steht es um die „Ossi“-Population

Mehr Schutz für Ozeane in Stralsund gefordert

Zehn Fakten zum Unterwasserlärm

Greenpeace in Stralsund: So wird für Handys die Tiefsee zerstört

Klimaschutz, Flüchtlinge, Lieblingstier: Das hat Merkel beim OZ-Forum gesagt

Ozeaneum: Virtuell abtauchen zu Wal und Wrack

Von Kai Lachmann