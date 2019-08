Stralsund

Malen für die Weltmeere im Stralsunder Ozeaneum: Fryda aus Dresden malte zur Eröffnung der Greenpeace-Aktionswoche, die vom 5. bis 9. August im Ozeaneum stattfinden, einen Seestern. Damit unterstützt die Siebenjährige auf symbolische Weise die Initiative „30x30“ der international tätigen Umweltschutzorganisation. Greenpeace macht die Forderung von renommierten britischen Meereswissenschaftlern publik, dass mindestens 30 Prozent der Weltmeere bis 2030 zu Schutzgebieten erklärt werden müssten. Sonst drohe ein massives Artensterben und Meeresgrund.

Der Hunger der Hightech-Industrie nach seltenen Rohstoffen ist groß und wird zur massiven Bedrohung für die Ozeane. In 4000 bis 5000 Metern unter der Meeresoberfläche liegen Manganknollen, die wertvolle Metalle wie Nickel, Kobalt und Kupfer enthalten. Viele Länder, darunter Deutschland, planen, in den Bergbau am Meeresboden einzusteigen und sich den Zugang zu den begehrten Metallen und seltenen Erden zu sichern. „Die Tiefsee ist das größte Ökosystem der Welt und beherbergt einzigartige Kreaturen, die kaum erforscht sind“, sagt Dr. Christian Bussau, Meeresexperte von Greenpeace. „Die Bundesregierung darf bei dem Wettlauf um die Zerstörung der Meere nicht mitmachen.“

Für den Bau von Handys werden Ozeane geplündert

Kobalt, Kupfer, Nickel und seltene Erden werden in digitalen Geräten wie Handys, Computern sowie in Batterien verbaut. Die Nachfrage nach diesen Rohstoffen steigt weltweit. Um auf die drohende Gefahr der Plünderung der Ozeane durch Tiefseebergbau, Überfischung und Vermüllung aufmerksam zu machen, ist das Greenpeace-Schiff Esperanza auf einer einjährigen Expedition vom Nord- zum Südpol. Bei den Aktionstagen erfahren Besucher alle Einzelheiten der Tour, welche Geheimnisse die Tiefsee birgt und wie der Schutz dieser Gewässer aussehen kann.

Report zeigt Gefahren und Notwendigkeit von Schutzgebieten auf

Wie ein aktueller Greenpeace-Report zeigt, hat die zuständige Internationale Seebodenbehörde bereits Tiefseebergbau-Lizenzen für eine Million Quadratkilometer Meeresboden erteilt. Um die Manganknollen zu ernten, müssen panzergroße Maschinen sie mit gewaltigen Walzen aus dem Sediment ausgraben. Dabei zerstören sie die unberührten und fragilen ökologischen Schatzkammern der weitgehend unerforschten Tiefsee. Als Langzeitfolge würde die Tiefsee für viele Arten unbewohnbar.

Mehr lesen:

Besuch der Kanzlerin stößt auf großes Interesse

Gäste aus aller Welt: Wie gut ist Stralsund vorbereitet?

Mehr Nachrichten aus Stralsund finden Sie hier.

Kay