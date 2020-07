Sassnitz

Nachdem das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie den Greenpeace-Aktivisten am Montag im Sassnitzer Hafen durch die Wasserschutzpolizei eine Untersagungsverfügung überbracht hat, sind die Meeresschützer auch am Dienstag wieder zum Adlergrund auf die Ostsee rausgefahren, um dort das mit Miesmuschelbänken und Riffen gespickte Gebiet mit Granitblöcken zu bestücken. Mit dieser Aktion soll das Befahren durch Fischereischiffe erschwert werden. „Auf diese Verwarnung haben wir reagiert, indem wir wieder rausgefahren sind, um Steine zu versenken“, bestätigt Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack.

Vorgeworfen wird den Umweltaktivisten ein Verstoß gegen das Hohe-See-Einbringungsgesetz. „Das Gesetz sagt, dass sich niemand irgendwelcher Dinge entledigen darf, indem er sie über Bord schmeißt“, sagt Thilo Maack. „Wir entledigen uns aber nicht irgendwelcher Dinge, sondern tuen das zum Schutz. Somit ist das nicht illegal. Wir verhelfen der Natur zu ihrem Recht auf Unversehrtheit. Was illegal sein sollte in dem Gebiet ist die Fischerei“, meint der Meeresbiologe.

Bei einem Fortsetzen der Aktivitäten kündigt das BSH nun ein Bußgeld von bis zu 50 000 Euro an. Die Behörde begründet ihre Entscheidung damit, dass Greenpeace mit dem Versenken der Steine die rechtmäßige Nutzung des Meeresgrundes durch Fischerei außerhalb bestimmter Schonzeiten auf dem Gebiet des Adlergrunds behindert.

Dem Risiko will sich Greenpeace offenbar aussetzen. Auch wenn die Aktivisten aufgrund der Wetterlage momentan eine Pause einlegen, ist ein Weitertreiben des Planes vorgesehen. „Solange wir keine Strafe bekommen, sehen wir es nur als Pause an. Bisher ist es für uns nur eine Androhung“, so Thilo Maack.

Das BSH kündigt seinerseits bei einer Wiederholung der Aktion die Aufnahme der Personalien aller Beteiligten durch die Wasserschutzpolizei an, um dann gegebenenfalls eine Weiterverfolgung – und somit auch die Verhängung eines Bußgeldes – in die Wege leiten zu können. Der Seewarndienst wurde bereits sowohl durch die Umweltschutzorganisation als auch dem BSH über die neuen Unterwasserhindernisse informiert.

Keine Verladegenehmigung in Sassnitz

Ärger droht nun auch noch von einer anderen Seite. Wie der Sassnitzer Bürgermeister informierte, hat Greenpeace durch den Hafenbetreiber zwar einen Liegeplatz zugewiesen bekommen. Das Verladen der Steine dort wurde nun aber untersagt. „Das Verladen der Steine sind Umschlagsprozesse, die vom Hafenbetreiber genehmigt werden müssen. Dies wurde bisher jedoch nicht angemeldet“, erklärt Frank Kracht.

Auch sonst kann sich das Stadtoberhaupt für die Aktivitäten vor seiner Haustür nicht erwärmen. „ Greenpeace hat sicher auch seine Berechtigung, ist aber auch bekannt für Aktionen, die nicht immer legal sind. Als Bürgermeister kann ich es aber nicht verstehen, dass unsere Küstenfischer verantwortlich gemacht werden für Umweltfolgen – wie weniger Fischbestände“, meint Frank Kracht.

„Die strengen Auflagen haben dafür gesorgt, dass es immer weniger Fischer gibt, die durch diese Auflagen auch weniger Einkommen haben. Das ist ein Punkt in dem ich mich mit unseren Fischern solidarisiere. Ich kann nicht verstehen, dass ein aussterbender Berufsstand wie Küstenfischer verunglimpft wird“, so Kracht.

Von Wenke Büssow-Krämer