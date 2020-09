Der Sänger Thomas Putensen lädt mit Georgi Gogow, Geigenspieler der Band „City“ zum Konzert ein. Die Musiker stellen gemeinsam mit einem Streichensemble eine neue Fassung des Liedes „Am Fenster“ vor. Die Veranstaltung findet am Sonnabend (5.9.) in Greifswald und am Sonntag (6.9.) in Stralsund statt.