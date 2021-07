Greifswald

So gelöst und fröhlich war das Ehepaar Jesske lange nicht. Während des monatelangen Lockdowns hatten Birgit und Hermann Jesske etliche Sorgenfalten auf der Stirn und auch jede Menge Wut im Bauch. Ihr gleichnamiges Modehaus ist mit 4000 Quadratmetern die größte Textilhandelsfläche in der Hansestadt. Von der monatelangen coronabedingten Schließung waren die Jesskes besonders hart getroffen.

Jesske profitiert vom Nachholeffekt

Doch derzeit gibt es viel Grund zur Freude. Denn seit die Geschäfte wieder offen sind, gehen die Greifswalder und Besucher der Stadt so viel einkaufen wie schon lange nicht mehr. „Unsere Umsätze liegen deutlich über denen im Sommer 2019“, sagt Birgit Jesske. „Die Stadt ist voller Menschen und die kaufen auch mehr ein, als sie das sonst gemacht haben“, ergänzt Hermann Jesske. Das sei keineswegs selbstverständlich. Denn während der siebenmonatigen Zwangsschließung haben viele Menschen ihre Waren im Internet bestellt. Die Gefahr stand im Raum, dass die Kunden dauerhaft abwandern und ihre Kleidung lieber Online bestellen. „Derzeit scheint sich das nicht zu bewahrheiten“, zeigt sich der Unternehmer erleichtert.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Halbe Million Euro Verlust im Jahr 2020

Lange mussten er und seine Frau um ihre Existenz und um die vieler anderer Mode- und Einzelhändler bangen. Die Hilfspakete eins und zwei der Bundesregierung waren derart gestrickt, dass das Modehaus in beiden Fällen keinen einzigen Cent bekam. „Wir haben allein 2020 fast eine halbe Million Euro Verlust gehabt. Das hätten wir nicht weiter durchgestanden“, blickt Hermann Jesske zurück.

Land und Bund bessern nach Protesten bei Hilfen nach

Auch die sogenannte Überbrückungshilfe drei, die für den Lockdown ab Dezember 2020 vom Bund gewährt wird, sollte zunächst so ausgestaltet werden, dass die Jesskes keine Aussicht auf finanzielle Unterstützung hatten. Erst nach wochenlangen Protesten der Branche, bei denen auch Birgit Jesske immer wieder öffentlich in Erscheinung trat, gelang es, bessere Hilfslösungen zu erkämpfen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. „Durch die letzten Nachbesserungen Ende Juni haben wir jetzt gute Aussicht auf Hilfen“, sagt Hermann Jesske.

Sorge vor viertem Lockdown

Besonders von den neuen Eigenkapitalhilfen profitiert das Unternehmen. Wenn die Unterstützung so ausgezahlt werden, wie sie zuletzt angekündigt wurde, können die Jesskes zufrieden in die Zukunft blicken. „Dann würden wir sogar einen vierten Lockdown durchstehen“, sagt Hermann Jesske. Er hofft zwar sehr, dass dies nicht nötig wird. Doch angesichts der großen Sorgen vor den Corona-Mutationen und den im Herbst wohl wieder ansteigenden Infiziertenzahlen machen sich die Jesskes lieber auf alles gefasst.

Knapp 100 000 Euro vom Land

Zuletzt hatte sogar das Land ein Hilfsprogramm aufgelegt, aus dem das Modehaus Jesske knapp 100 000 Euro beziehen kann, weil es während des Lockdowns nicht das komplette Personal in Kurzarbeit geschickt hat, sondern einige weiterbeschäftigte. „Das Personal zu beschäftigen, hat uns mehr gekostet. Wir haben das vor allem gemacht, um unseren Mitarbeitern eine Perspektive zu bieten. Ich finde es sehr gut, dass das Land das honoriert über das Landesprogramm“, sagt Hermann Jesske.

Waren für knapp zwei Millionen Euro geordert

Die Modebranche habe es im Vergleich zur Gastronomie deutlich schwerer. Ein Drittel sind Fixkosten, zwei Drittel Warenkosten. Die Mode muss mit etwa sechs Monaten Vorlaufzeit bestellt werden. Derzeit ordern die Jesskes die Wintermode. „Wenn wir einkaufen und dann nicht verkaufen dürfen, ist das genauso dramatisch, als wenn wir jetzt nur wenig ordern würden, dann aber verkaufen dürften“, erklärt Jesske. Der Unternehmer ist optimistisch und hat Waren im Wert von knapp zwei Millionen Euro bestellt.

Investition in Wäschewelt

Um den Kunden etwas Neues bieten zu können, haben die Jesskes auch während des Lockdowns investiert, umgebaut und umstrukturiert. Im Herbst eröffnet in der zweiten Etage des Domcenters auf 500 Quadratmetern die Wäschewelt, in der es vom BH zum Bikini alles geben soll. „Etwas Vergleichbares gibt es in Mecklenburg-Vorpommern bisher nur in Schwerin und Rostock“, sagt Birgit Jesske.

Von Katharina Degrassi