Greifswald

Noch sieht alles so aus wie immer in den Räumen der Druckerei Panzig am Studentenberg. Während im Produktionsbereich die Hightech-Druckmaschinen stehen und mit leisem Summen ihre Arbeit verrichten, stehen im Vorraum die alten Setzkästen der Druckerei. Darüber hängen stolze Reminiszenzen an die Firmengeschichte.

„Panzigsche Buchdruckerei - gegründet 1876“ ist auf einem Schild zu lesen, daneben das Titelblatt des „Wohnungs-Anzeigers“ der Einwohner der Stadt Greifswald aus dem Jahr 1895.

Am 31. März ist Schluss

Doch sollte nicht noch ein Wunder geschehen, ist hier ab 31. März nächsten Jahres Schluss. Fünf Operationen habe er im vergangenen Jahr gehabt, die Gesundheit spiele einfach nicht mehr so mit, meint Inhaber Thomas Panzig. Eigentlich sollte sein Sohn Martin das Unternehmen übernehmen, seit Jahren war das der Plan.

Doch nun: „Er hat sich aus wirtschaftlichen Gründen anders entscheiden“, sagt Panzig. „Nun müssen wir das zu Ende bringen.“ Wir, damit meint er nicht nur die 17-köpfige Belegschaft, sondern vor allem seine Frau Ute, die seit 1988 mit im Unternehmen arbeitet und deren Aufgabenbereich alles zwischen „Finanzchefin“ und „Guter Seele“ umfasst.

Keine Insolvenz , sondern Liquidation

Die Firma geht in die Liquidation, nicht die Insolvenz, das ist dem 65-jährigen Thomas Panzig wichtig. „Es gibt keine unbezahlten Rechnungen, keine unerledigten Aufträge“, betont er. „Für die Maschinen habe ich bereits Käufer gefunden. Das Haus hier am Studentenberg ist verkauft.“ Über eines aber kommt er nur schwer hinweg.

Den Tag, an dem Panzig seinen Mitarbeiter die Kündigungen aussprechen musste, beschreibt er als das schlimmste Erlebnis seiner beruflichen Laufbahn. „Es sind alles langjährige Mitarbeiter“, sagt er. „Das hat unheimlich wehgetan.“ Seiner Frau Ute steigen beim Gedanken an diesen Tag die Tränen in die Augen.„Wir versuchen natürlich, ihnen bei der Suche nach einem neuen Job zu helfen und kommen ihnen mit allen Fristen entgegen. Aber es ist sehr, sehr traurig.“

Wirtschaftlich ein schweres Jahr 2020

Dazu kommt, dass 2020 ein mehr als schwieriges Wirtschaftsjahr für das Unternehmen gewesen sei, die Umsätze sind um rund 40 Prozent zurückgegangen. „Klar, es sind ja auch alle Veranstaltungen ausgefallen“, so Thomas Panzig. „Broschüren, Flyer, Programmhefte für die großen Veranstaltungen Greifswalds. Das sind sonst immer feste Aufträge für uns.“

Trotzdem ist er der Meinung, dass das Firmenkonzept durchaus konkurrenzfähig ist. „Es gibt viele Kunden, die auf den persönlichen Service und Beratung setzen. Wir erfüllen auch Wünsche, die eine Online-Druckerei so nicht hinbekommt“, sagt er. Wichtige Kunden waren auch die Universität und die Universitätsmedizin.

Thomas Panzig begann 1971 im Familienunternehmen

Wenn einer das aus Erfahrung sagen kann, dann Panzig. Begonnen hat er seine Lehre als Schriftsetzer 1971 im Familienbetrieb, damals am Standort der „Panzigschen Druckerei“ in der Loefflerstraße 40. „Damals haben wir noch im Hochdruckverfahren gearbeitet“, erinnert sich Panzig lächelnd. „Die Lettern wurden für jede Seite einzeln zusammengesetzt.

Bildelemente wurden per Druckstock eingefügt.“ Traf allerdings eine neue Druckmaschine ein, geriet die Gebäudearchitektur des Altbaus schon mal an ihre Grenzen. Fotos in der Chronik zeigen einen Durchbruch der Gebäudefront - die Tür konnte es mit den Ausmaßen des neuen Gerätes nicht aufnehmen.

DDR : Druck unter Aufsicht

Was bei Panzigs allerdings so gedruckt wurde, stand in der DDR unter aufmerksamer Beobachtung. „Damals musste für jede Drucksache eine Genehmigung erteilt werden“, erinnert sich Panzig. „Bei kleineren Einladungen konnte ich das machen, aber alles was größer war, musste vom Rat des Bezirkes in Rostock genehmigt werden. Wir haben ja zum Beispiel auch Kirchenbroschüren gedruckt, da wurde genau hingesehen.“

Das Firmengebäude am Studentenberg. Quelle: Anne Ziebarth

Petershagen-Dokument wurde bei Panzig gedruckt

Eine ganz besonderes Dokument der Firmengeschichte steht heute noch im Büro von Thomas Panzig. Der 65-Jährige legt ein gerahmtes Papier auf den Tisch. Es ist der berühmte Aufruf des Kommandanten Rudolf Petershagen aus dem Jahr 1945, in dem die kampflose Übergabe der Stadt verkündet wird - entgegen des strikten Verteidigungsbefehls des NS-Regimes. „Den hat mein Großvater Emil gedruckt“, sagt Panzig nicht ohne Stolz.

„Man sieht, dass das Dokument offensichtlich sehr hektisch gesetzt wurde. Da ist zum Beispiel ein Druckspieß“, beschreibt Ute Panzig und deutet auf einen dunklen Fleck zwischen den Buchstaben. Hier hat sich ein „Leerzeichen“ aus dem Satz gelockert und auf das Papier gedrückt. Thomas Panzig nickt. „Soweit ich weiß, wurde das in der Nacht gedruckt“, bestätigt er. „Das Drucken dieses Papiers war ja eine furchtbar gefährliche Aktion und hätte auch mit der Todesstrafe enden können.“

Auktionsvorbereitung: 75000 Mark in der Tüte

Aber, soweit kam es nicht, das Unternehmen prosperierte in den folgenden Jahrzehnten und baute sein Geschäft aus. 1988 schließlich kaufte Thomas Panzig das Unternehmen von seinem Vater, dann kamen die Veränderungen Schlag auf Schlag. Politische Wende, Einführung des Offset-Druck-Verfahrens und Einzug der Digitalisierung, schließlich auch 1996 die Übernahme der Druckerei im Gebäude der damaligen und heutigen OZ in der Loeffler- Ecke Bachstraße.

„Den Besuch bei der Bank werde ich nie vergessen. Man musste ja das Geld bei der Versteigerung in Bar mitbringen“, erinnert sich Panzig. „Also habe ich der Bank kurz erklärt, was ich vorhabe, habe den Vertrag unterschrieben und das Geld - 75 000 DM - in einer Tüte bekommen. Damals ging das alles.“

Umzug 1998 an den Studentenberg

Mit den stetigen Veränderungen musste auch ein neues Gebäude her. Nicht nur wegen der zunehmenden Platzprobleme. „Wir haben immer die Loefflerstraße mit den Lkws blockiert und mussten dann schnell wegfahren, wenn ein Rettungsfahrzeug kam“, sagt er. „Die Klinik war ja direkt gegenüber.“ Das Gebäude am Studentenberg ließ sich die Familie nach eigenen Vorstellungen errichten, 1998 feierte man die Eröffnung am neuen Standort.

Investitionen in Höhe von 14 Millionen Euro

„Ich habe immer wieder in neue Technik investiert“, sagt Panzig. „Im vergangenen Jahr waren das 800 000 Euro, insgesamt dürften es wohl an die 14 Millionen Euro sein.“ Das sei aber auch nötig. Ein Druckereibetrieb müsse immer auf der Höhe der Zeit bleiben, was die Entwicklungen angeht, ist er überzeugt. „Die Veränderungen gehen immer weiter, man muss ständig am Ball bleiben“, sagt er und überlegt. „Deshalb ist es jetzt vielleicht auch ganz gut, dass wir beide aufhören. Wir haben sehr viel Zeit in die Arbeit investiert, jetzt ist Zeit für uns.“

Von Anne Ziebarth