Stralsund

Noch ist alles schwarz auf den acht Leinwänden am Stralsunder Hafen. Dann setzt die Musik ein. Videos spielen auf den LED-Bildschirmen, Maulwurfshügel liegen auf der Fläche verteilt. Es sind Menschen, die ihre Geschichte erzählen – insgesamt 17. Sie kommen aus Russland, Syrien, Japan aber auch aus Deutschland. Sie leben in Anklam, Greifswald, Rostock oder auf Rügen. Sie werden gefragt: Wo ist deine Heimat? Wo fühlst du dich Zuhause? Zentrale fragen, um die sich das multimediale Stück „Grenz.land“ dreht. Am Mittwoch und Donnerstag wurde es auch in Stralsund aufgeführt und konfrontierte Anwohner sowie Touristen mit dem Thema Zuwanderung. Die Antworten bewegten das Stralsunder Publikum.

„Ich bin hier ganz glücklich. In Syrien habe ich nur Krieg erlebt. Wir hatten kein Wasser und keinen Strom. Hier gibt es alles. Wir können lernen, unsere Träume verwirklichen und studieren“, sagt die 15-Jährige Rolyan, die in Stralsund lebt, im Video. In der nächsten Interview-Sequenz sieht das Publikum Corinna Stache: „Ich fühle mich hier zuhause, weil ich hier inzwischen viele Beziehungen habe, die mich tragen und viele Menschen getroffen habe, die mich bereichern“, sagt sie. „In vielen Punkten musste ich auch eine Art innere Grenze überwinden von dem, was ich bislang kannte“. Beide Geschichten sind völlig unterschiedlich, bedeuten für die Betroffenen dennoch das Gleiche. Sie haben ihre Heimat verlassen.

Initiative „Vorpommern tanzt an“ bildet Rahmen

Das Projekt, welches im Rahmen der Initiative „Vorpommern tanzt an“ stattfindet, beschäftigt sich allerdings nicht nur mit den Grenzen der Länder. Auch gesellschaftliche Grenzen spielen eine große Rolle. Was es genau bedeutet, „Zugezogener“ zu sein. Wo ist „Zuhause“? Was ist „Zuhause“? Dein Körper? Die Familie oder doch die Region?

Den Initiatoren war dabei wichtig, dass das Stück die Region wiederspiegelt, wie Projektleiter Martin Stiefermann erklärt: „Die Idee inhaltlich darüber zu berichten, wie sich Zugezogene in der Region fühlen, ist ihnen wirklich gelungen. Dabei haben die Künstler die Menschen sehr dezidiert befragt und eine große Bandbreite dargestellt.“

Internationale Künstler mit persönlichem Bezug zu „Grenz.land“

Diese Künstler sind der Musiker Albrecht Zippert, die Videokünstlerin Erato Tzavara, der Video- und Lichtdesigner Jones Seitz, die Objektkünstlerin Anneli Ketterer und die Tänzer Charlie Prince sowie Yamil Khodr und Moonsuk Choi. Sie bilden ein internationales Künstlerkollektiv, welches von den einer Jury für dieses Programm ausgewählt wurde. Für die Videos reisten sie durch das ganze Bundesland – insgesamt waren es mehr als 2000 Kilometer, die sie zurücklegten. „Die Videos entstanden in Vorgärten oder öffentlichen Plätzen“, erklärt Martin Stiefermann.

Die Vielfältigkeit dieses Teams spiegelt auch die der Aufführung wieder, denn das Stück beansprucht jeden Sinn des Zuschauers. Video, Musik, Tanz und Bühnenbild – sie alle stehen im Einklang und übermitteln die Betroffenheit der Menschen und ihre Geschichten. „Es geht um Zuwanderung und darum ob man sich hier zuhause fühlt. Sowohl wir Künstler als auch die Mitwirkenden haben alle eine Zuwanderungsgeschichte“, erklärt Yamila Khodr.

Yamila Khodr (r.) und Moonsuk Choi (l.) haben 2018 die „12 H Dance“ Tanzkompanie gegründet. Der Südkoreaner und die Argentinierin haben sich für das Stück den libanesischen Tänzer Charlie Prince mit ins Boot geholt. Quelle: Lena-Marie Walter

„Das Projekt hat nichts mit Nationen zu tun“

Die 36-Jährige selbst stammt aus Argentinien. Um sich als Tänzerin zu verwirklichen, ging sie nach Deutschland: „Meine Eltern haben während einer Finanzkrise ihre Firma verloren und konnten mich nicht finanziell unterstützen.“ Denn die Ausbildung zur Tänzerin wäre in ihrer Heimat zu teuer gewesen. Bekannte aus Deutschland boten ihr an, hier her zu kommen: „Ich dachte, dass ich nur für zwei Jahre bleiben würde. Damals war ich 17 Jahre alt“, erinnert sie sich.

Wie es sich anfühlt, seine Heimat zu verlassen, weiß die gebürtige Argentinierin also sehr gut. Dennoch betont sie die Individualität der Geschichten: „Es war mein Wunsch, meine Heimat zu verlassen, um meinen Traum zu verwirklichen. Einige der Menschen in unseren Videos hatten gar keine Wahl. Sie hatten ein schönes Leben und wollten nicht gehen.“ Das Projekt habe aber nichts mit Nationen zu tun: „Es waren auch Deutsche, die nach dem Mauerfall hier her gekommen sind und auch neu anfangen mussten“, sagt Yamila Khodr. Trotz der unterschiedlichen Beweggründe eint sie somit das Gefühl, die eigene Heimat zu verlassen und der Kampf sich etwas neues aufzubauen.

Weitere Aufführung in Putbus

Besonders bewegend empfand die 36-Jährige Tänzerin die Offenheit der Protagonisten: „Das hat uns selbst sehr berührt, weil sie mit ihren persönlichen Geschichten so offen uns gegenüber waren.“ Durch die gemeinsame Erfahrung sei eine Verbindung entstanden.

Die vorerst letzte Aufführung wird am 17. August um 19.30 in Putbus an der Orangerie stattfinden. Die Installationen sind ab 10 Uhr frei begehbar und zeigen die vollständigen Interviews der Protagonisten.

Von Lena-Marie Walter