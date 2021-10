"Grenzerfahrungen" in der Tribseeser Thomaskirche

Tribsees

Große Plakate mit beweiskräftigen Texten, konkreten Zahlenangaben und beeindruckenden Fotos beschäftigen sich mit den aktuellen Flüchtlingsproblemen in Europa. Diese sind derzeit in einer Ausstellung in der Tribseeser Kirche zu sehen. Am Dienstag wurde die Schau zum Thema „Grenzerfahrungen – Wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet“ durch Pastor Detlef Huckfeldt und Heiko Kauffmann vom Arbeitskreis Asyl in der Thomaskirche eröffnet.

Die aussagekräftige Wanderausstellung ist noch bis Ende November in Tribsees zu besichtigen, anschließend wird sie in Grimmen und Greifswald zu sehen sein.

Von Harry Lembke