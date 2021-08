Grimmen: Auf der B 194 nach Stralsund wird ab September gebaut

Abtshagen

Auf Pendler zwischen Grimmen und Stralsund, ansässige Firmen sowie die Einwohner der Gemeinde Wittenhagen kommen schwere Zeiten zu. Das Straßenbauamt plant die Deckenerneuerung der Bundesstraße 194 von Negast bis Grimmen. Für alle drei Bauabschnitte sind derzeit jeweils Vollsperrungen vorgesehen. Losgehen soll es mit dem ersten Bauabschnitt voraussichtlich am 6. September im Norden zwischen Negast und dem Abzweig nach Steinhagen.

Danach soll ab Mitte Oktober bis etwa Anfang Dezember die Strecke zwischen dem Abzweig nach Steinhagen in Richtung Süden bis in den Ort Abtshagen und der Kreuzung nach Elmenhorst folgen. Bis Mitte April 2022 ist die Streckenerneuerung dann im Bauabschnitt drei von dort bis in Höhe von Schönenwalde vorgesehen. Anliegerverkehr soll mit Einschränkungen möglich sein.

Probleme für Anwohner, Pendler, Firmen

„Natürlich sind wir dankbar, dass die Strecke erneuert werden soll“, sind sich Frederic Beeskow, Bürgermeister der Gemeinde Wittenhagen, Grimmens Bürgermeister Marco Jahns und Stadträtin Heike Hübner einig. Aber der umfassende Straßenbau werde für Anwohner, Pendler und vor allem auch für viele regionale Unternehmen Probleme mit sich bringen, sind sie überzeugt. All diese Betroffenen müssen sich auf die Baumaßnahmen einstellen können und so die für sie günstigsten Umleitungen nutzen, wünschen sie sich. Vom Straßenbauamt selbst werden großzügige Umleitungen ausgeschrieben (siehe Karte). Viele Einheimische würden jedoch alternative Wege, beispielsweise über Stoltenhagen oder Schönenwalde kennen.

Nadelöhr Abtshagen

„Deshalb ist es wichtig, dass wir alle vom Straßenbauamt immer rechtzeitig über die aktuellen Baumaßnahmen und Sperrungen informiert werden“, hoffen Jahns, Beeskow und Hübner. „Wir haben im letzten Jahr bei der Sanierung der Bundesstraße 194 im Stadtgebiet von Grimmen schon viele Erfahrungen sammeln können“, erzählt Heike Hübner vor Ort in Abtshagen. Das Dorf liegt genau an der Strecke und wird erhebliche Auswirkungen der Baumaßnahmen spüren. 5000 Fahrzeuge passieren den Ort Abtshagen in der Gemeinde Wittenhagen pro Tag, hatte eine von der Gemeinde initiierte Verkehrszählung ergeben. Darunter sind zahlreiche Lkw.

Wittenhagens Bürgermeister Frederic Beeskow (v. l.), Grimmens Stadträtin Heike Hübner und Bürgermeister Marco Jahns schauen sich vor Ort in Abtshagen an, wo genau welche Bauabschnitte an der B194 geplant sind. Quelle: Almut Jaekel

Heike Hübner weiß, dass die Baufirmen letztlich entscheiden, ob Vollsperrungen wirklich über die gesamten Zeiträume notwendig sind. Deshalb wünschen sich die Kommunalpolitiker, dass es zumindest teilweise möglich sein wird, die Straße halbseitig zu nutzen. Aber natürlich sei es für die Baufirmen einfacher, unter Vollsperrungen zu arbeiten, wissen sie auch.

Heike Hübner weiß auch, dass viele Kraftfahrer auf kleine Nebenstrecken ausweichen. „Doch das wird nicht in jedem Fall möglich sein“, sagt Beeskow. In Wittenhagen gebe es beispielsweise mit der Firma Bela ein großes Logistikunternehmen mit regem Lkw-Verkehr. „Die großen Lkw können zum Beispiel nicht regelmäßig durch Stoltenhagen fahren. Dann sind unsere Gemeindestraßen anschießend zerstört“, befürchtet Marco Jahns.

Hoffen auf flexible Lösungen

„Wichtig ist, die Wege nach Grimmen jederzeit aufrechtzuerhalten“, fordert Frederic Beeskow im Sinne seiner Einwohner, die dort einkaufen oder zum Arzt gehen. Deshalb hofft er auf flexible Möglichkeiten während der Bauzeit. Erst recht, weil derzeit eine Umwegmöglichkeit über Wittenhagen noch ausfällt: Dort baut der Kreis Vorpommern-Rügen die Ortsdurchfahrt. „Hoffentlich ist das bis zu den Arbeiten an der B 194 in unserem Bereich Geschichte. Sonst sieht es ganz schlecht aus“, sagt Beeskow. Und auch Heike Hübner hofft deshalb auf kleine Bauabschnitte, die leichter zu umfahren sein könnten.

Ganz wichtig ist es den Kommunalpolitikern, in diesem Zusammenhang zu monieren, dass der Radweg an einem Großteil der geplanten Strecke fehlt, man also für kürzere Strecken nicht aufs Fahrrad während der Bauarbeiten ausweichen könne. „Von Steinhagen bis Schönenwalde brauchen wir dringen den Lückenschluss“, fordern Beeskow und Jahns.

Von Almut Jaekel