Grimmen: Brückenbau bei Demmin legt Zugverkehr bis April lahm

Grimmen

Ab 1. September kommt es für Zugfahrer ab Grimmen in Richtung Süden ganz dicke: Die Züge im Regionalverkehr des RE5 zwischen Stralsund-Berlin-Elsterwerda werden ab Grimmen durch Busse ersetzt – und zwar bis in den April 2022 hinein. Verspätungen und andere Unannehmlichkeiten eingeschlossen.

Die Züge werden vom 1. September bis 17. November sowie vom 12. Dezember bis 3. April zwischen Grimmen und Altentreptow und vom 18. November bis 11. Dezember zwischen Grimmen und Neubrandenburg durch Busse ersetzt.

Knappe Stunde mehr Fahrzeit bis Altentreptow

Deshalb müssen Fahrgäste bis zu 49 Minuten mehr Zeit für die Strecke zwischen Grimmen und Altentreptow einplanen, informiert die Deutsche Bahn. Außerdem würden die Haltestellen der Busse nicht immer direkt an den Bahnhaltepunkten liegen und Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen können nur bei genügend Platz in den Bussen mitgenommen werden. Fahrräder haben dabei Nachrang und das Personal in den Bussen entscheidet im Einzelfall.

Zwölf Millionen Euro für neue Brücke

Der Grund für die langen Sperrungen auf der Strecke und den Zugausfall ist der Bau einer neuen Eisenbahnbrücke über die Peene bei Demmin. Das soll bis Ende Juni 2022 abgeschlossen sein, „Dieses Vorhaben kostet Vorhaben zwölf Millionen Euro“, teilt die Deutsche Bahn mit. Die neue Brücke werde in gleicher Lage, Bauform und Geometrie analog der jetzigen Brücke hergestellt und hat künftig eine Spannweite von 84 Metern.

Regional-Express 5 Im Regionalverkehr fährt der Regionalexpress RE5 zwischen Stralsund (Rostock) über Grimmen, Berlin Wünsdorf nach Finsterwalde bzw. Elsterwerda. Aufgrund der Sperrungen sind Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen auf der Linie RE 5 wie folgt unvermeidlich. 1. September–17. November 2021 zwischen Grimmen–Altentreptow 18. November–11. Dezember 2021 Grimmen–Neubrandenburg 12. Dezember 2021–3. April 2022 Grimmen–Altentreptow Weitere Infos: reiseauskunft.bahn.de

Der Neubau sei die Voraussetzung, um auch weiterhin den Zugverkehr in Richtung Norden ohne Einschränkungen zu gewährleisten. „Für unsere Brückenarbeiten ist zunächst der Streckenabschnitt Grimmen–Demmin bis Anfang April 2022 gesperrt. Anschließend – bis Ende Juni – wird die Teilstrecke Stralsund–Grimmen–Demmin gesperrt, darüber werden wir Sie gesondert informieren“, heißt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn. Dort werde auch über aktuelle Veränderungen informiert und deshalb sollten Bahnreisende und Pendler regelmäßig auf diese Seite schauen.

Pendlerin: Ersatzverkehr unzuverlässig

Für Pendler wie Antje Unger, die in Stralsund wohnt und im Grimmener Polizeirevier arbeitet, sind solche Einschränkungen lästig, aber verständlich. „Schon jetzt sind aufgrund der aktuellen Bahnstreiks und wegen der Baustelle südlich von Grimmen bei Rakow Kollegen, die sonst mit dem Zug kamen, aufs Auto umgestiegen“, sagt sie. Ersatzverkehr sei zu unzuverlässig, weiß sie aus eigener Erfahrung. Und mit Schichtarbeit, wie sie bei der Polizei üblich sei, oft sowieso nicht zu vereinbaren. „Deshalb ist auch für mich das Auto derzeit die sichere Alternative“, sagt Antje Unger.

Neue Brücke auch in Grimmen

Und weil die Strecke zwischen Grimmen und Demmin bis April schon mal gesperrt ist, soll auf diesem Abschnitt in dieser Zeit gleich noch mehr entstehen: fünf neue Durchlässe sowie eine neue Brücke in Grimmen gehören dazu. „Des Weiteren wechseln wir in drei Abschnitten auf insgesamt fünf Kilometern das Gleis aus und ertüchtigen dabei den Untergrund. Hierfür nehmen wir weitere acht Millionen Euro in die Hand“, teilt die Bahn mit.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darüber hinaus ist die Bahn in diesem Herbst auch südlich von Demmin aktiv: In Altentreptow wird eine Eisenbahnüberführung sowie zwischen Altentreptow und Neubrandenburg die Brücke über die Datze erneuert. Außerdem sollen 18 Kilometer Gleis zwischen Demmin und Altentreptow instand gesetzt werden. Dazu kommen dort Arbeiten an drei Durchlässen und eine neue Oberleitungsanlage im Bahnhof Altentreptow.

Von Almut Jaekel