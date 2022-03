Grimmen

Am Mittwochabend war eine Polizeibesatzung der besonderen Verkehrsüberwachung mit dem Videowagen auf der B 194 von Stralsund nach Grimmen im Einsatz. Dabei zogen sie einen 22-Jährigen aus dem Verkehr, der ca. 120 km/h zu schnell fuhr. Den Raser erwartet nun eine Strafe.

Gegen 19.30 Uhr fiel der BMW-Fahrer den Beamten auf, als er in einer Tempo-70-Zone in Negast (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein vorausfahrendes Auto sehr schnell überholte.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 22-Jährige bis nach Grimmen mit bis zu 190 km/h über die Bundesstraße und überschritt dabei mehrfach das Doppelte der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Die Polizisten schätzten diese Fahrweise als grob verkehrswidrig und rücksichtslos ein.

In Grimmen wurde der Autofahrer aus Stralsund in Grimmen von der Polizei gestoppt. Als Grund für seine riskante Fahrweise gab er den Spaß am Fahren an, teilte die Polizei mit.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens ermittelt. Der Stralsunder muss daher mit einer Freiheits- oder Geldstrafe und wahrscheinlich mit dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.

Von cab