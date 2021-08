Grimmen: So viele Angebote gibt es für Einsteiger an der Musikschule

Grimmen

Eine besondere Rallye haben sich die Lehrer der Musikschule in Grimmen einfallen lassen: ganz ohne Fahrzeuge und Motoren, aber mit viel Musik. Sie laden am Sonnabend um 10 Uhr zur Instrumentenrallye ein.

„Unser Angebot richtet sich an alle, die Interesse an Musik haben und überlegen, ein Instrument zu lernen“, sagt Volkmar Doß, Leiter der Musikschule Vorpommern-Rügen. Hauptsächlich angesprochen werden Kinder. Denn aufgrund von Corona fehlt der Musikschule Nachwuchs.

Los geht es um 10 Uhr mit einer kleinen Präsentation auf dem Musikschulhof. Ein Lehrerorchester präsentiert die verschiedenen Instrumente. Flöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Waldhorn, Tuba, Posaune, Schlagzeug, Klavier und Gesang gehören dazu. Anschließend können die Interessenten von Raum zu Raum gehen, dort die Instrumente in die Hand nehmen und schon einmal ausprobieren. „Ich werde das natürlich ein bisschen steuern, damit die Hygieneregeln eingehalten werden“, sagt Doß.

Und wie bei einer motorisierten Rallye kann man unterwegs etwas einsammeln und ans Ziel mitbringen. Im Fall der Instrumentenrallye sind es einzelne Puzzleteile, die zum Schluss zusammengesetzt werden können.

„Wir hoffen, dass dieses Format ankommt. In anderen Jahren haben wir immer einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Auch wegen Corona gehen wir nun diesen Weg“, berichtet Doß.

Musikschule Vorpommern-Rügen Etwa 700 Musikschüler und Musikschülerinnen lernen derzeit an der Musikschule Vorpommern-Rügen. Seit dem 1. Juni 2021 geht das wieder im Präsenzunterricht in den Musikschulen vor Ort. Die Hauptstelle der Kreismusikschule befindet sich in Grimmen. Regionalstellen gibt es außerdem in Bergen auf Rügen und in Ribnitz-Damgarten.

Wartelisten abgebaut

Etwa 700 Musikschüler lernen derzeit in der Musikschule Vorpommern-Rügen mit ihren einzelnen Standorten. „Das ist weniger als vor der Pandemie. Da hatten wir 900 bis 1000 Schüler und dazu noch lange Warteliste“, sagt Volkmar Doß. Die Wartelisten seien jetzt bis auf das Fach Klavier abgebaut. Dabei haben die Musikschulen hierzulande die Erfahrung gemacht, dass es in den größeren Städten kaum Einbrüche, ja sogar eher Zuwächse während des reinen Onlineunterrichts gab, während im ländlichen Bereich die Schüler weniger wurden. „Ich glaube, das liegt am immer noch unzureichenden Netz“, vermutet Volkmar Doß. „Und da wir ab dem 1. Juni wieder im Präsenzunterricht lernen, sollten es nun wieder mehr werden“, hofft er.

Einstieg für die Jüngsten

Eine Möglichkeit, Nachwuchs zu gewinnen, ist das Instrumentenkarussell, das in Grimmen bereits eine lange Tradition hat. Seit dieser Woche läuft es wieder. Es können aber auch noch Mädchen und Jungen einsteigen und ein Schuljahr lang ausprobieren, welches Instrument für sie das richtige ist“, sagt Doß. Denn das Instrumentenkarussell dreht sich im Laufe des Jahres und die Kinder wechseln die Instrumente, die sie kennenlernen und ausprobieren, alle paar Wochen.

Für noch kleinere Kinder bietet sich die musikalische Früherziehung an. Die beginnt ab 14. Oktober (nach den Herbstferien) immer donnerstags um 16 Uhr und richtet sich an Mädchen und Jungen ab drei Jahren.

Zehn Jahre klingender Landkreis an drei Stationen

Und noch eine coole Idee haben die Mitarbeiter der Kreismusikschule, um auf ihre Angebote aufmerksam zu machen und damit eventuell musikalischen Nachwuchs zu gewinnen: Am 11. September gibt es drei Konzerte der Musikschüler an den drei Regionalstellen in Grimmen, Bergen auf Rügen und Ribnitz-Damgarten. „Zehn Jahre klingender Landkreis Vorpommern-Rügen“ heißt diese Aktion speziell zum 10. Jubiläum des Kreises. Von 10 bis 11 Uhr laden dann die Grimmener Musikschüler auf den Hof der Einrichtung ein, von 14 bis 15 Uhr erklingt ein Konzert in Bergen und von 17 bis 18 Uhr präsentieren sich die Ribnitzer Musikschüler in der Boddenstadt. „Wer möchte, kann also einen Tagesausflug unternehmen, den Landkreis noch besser kennenlernen und alle drei Konzerte genießen“, schlägt Volkmar Doß vor. Ein besonderer Preis für denjenigen, der das schafft, werde noch kreiert.

Von Almut Jaekel