Grimmen/Süderholz

Die Zukunft des Grimmener Gewerbegebietes „Am Stadtwald“ wird mit Nachbar „Pommerndreieck“ verbunden. Sowohl die Stadt Grimmen als auch die Gemeinde Süderholz standen vor dem selben Problem – freie Plätze fehlen. Neue Gewerbe sollen sich in der Region ansiedeln, doch langsam wird es eng in beiden Gebieten. Im Zuge dessen wurden die ersten gemeinsamen Gespräche zwischen den Bürgermeistern und Bauamtsleiterinnnen gesucht.

„Die Abstimmungsgespräche haben stattgefunden. Wir haben darüber gesprochen, was die sinnvollste Lösung wäre. Es soll einen Zusammenschluss hinter Appelshof geben“, erklärt Alexander Benkert, Bürgermeister der Gemeinde Süderholz. „Von der Größenordnung der Abschnitte liegt ein wesentlicher Bereich in Grimmen, sodass die Stadt federführend ist. Durch diese Verbindung profitieren beide Gebiete und das entspricht auch dem Pommerndreieck als interkommunales Gewerbegebiet“, so Benkert weiter.

Grimmens Bürgermeister bestätigt: „Wir haben die ersten Gesprächen untereinander und mit dem Wirtschaftsministerium aufgenommen und sind uns darüber einig, hinter Appelshof die Gebiete zu verbinden“, sagt Marco Jahns und ergänzt: „Kostenschätzung und Planung müssen eingereicht werden, um Fördermittel beantragen zu können. Das sind erst die Anfänge. Wichtig ist, dass es weitergeht. Wir kriegen stetig Anfragen und wenn Verhandlungen aufgenommen werden, es konkreter wird, müssen wir dementsprechend erschlossene Flächen bieten.“

Neuer Verbindungsweg bringt zusätzlich Entlastung für Bewohner

Mit der geplanten Verbindungsstraße könnten zukünftig insgesamt ca. 150 Hektar in mehreren Abschnitten für zukünftige Unternehmen und Investoren verfügbar werden. Die Straße, die hinter dem Ortsteil Appelshof verlaufen wird, könne zusätzlich für Entlastung der dortigen Bewohner sorgen, die von dem Zulieferverkehr sonst vermehrt gestört werden könnten. Außerdem wären Leistungen, Strom- und Glasfaserkabel bereits verlegt.

Denn die Erweiterung wäre im Bebauungsplan des „Pommerndreiecks“ in Form von drei Straßenerweiterungen ab dem bestehenden Kreisverkehr optional bereits eingeplant. Zwei weitere Straßenanschlüsse könnten Richtung Kaschow und Barkow vom Kreisverkehr des „Pommerndreiecks“ aus erweitert werden.

Für neue Investoren und Unternehmen müssen Flächen erschlossen sein

„Für uns ist es wichtig, dass es am zweiten Kreisel weitergeht. Im erschlossenen Gebiet wären noch drei Anschlussmöglichkeiten. Zwei Anfragen auf die Gebiete hinterm Kreisverkehr liegen vor“, weiß Benkert. Auch im Grimmener Gewerbegebiet „Am Stadtwald“ gibt es beispielsweise nur noch eine freie Fläche. Es besteht also Handlungsbedarf, um möglichen Interessenten Optionen aufzeigen zu können. Wie schnell ein neuer Nachbar dazukommen kann, zeigt der neue Zustellerstützpunkt der Deutschen Post DHL Group.

„Wir müssen erschlossene Gewerbefläche schaffen, um auf mögliche Anfragen sofort konkrete Antworten liefern zu können. Der Standort ist aus logistischer Sicht definitiv für viele Unternehmen interessant. Aber dies alleine reicht nicht“, ist sich der Bürgermeister der Stadt Grimmen sicher.

Weitere Entwicklung am Standort: Solaranlage

Dazu kommt, dass Gebiete, die nicht bebaut werden dürfen, in Zukunft für die Energiegewinnung genutzt werden sollen. Auf zwei sogenannten Flurstücken, die hinter dem Kaufhaus Stolz zur Autobahn angrenzen, sollen Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichtet werden. Der Standort biete günstige Verhältnisse. Auch hinter der Autobahnabfahrt und der Bundesstraße gebe es die Möglichkeit für Solargebiete.

„Das ist eine sinnvolle Möglichkeit, dass Land effektiv zu nutzen, ohne Lärmbelastung und zusätzliche Eignungsflächen in Anspruch zu nehmen“, sagt Benkert. Der Vorentwurf zur Satzung des Bebauungsplanes der Sondergebiete wurde in der letzten Gemeindevertreter-Sitzung beschlossen.

Von Christin Assmann