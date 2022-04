Grimmen: Wieso ein Vertretungskoffer zur Tagespflege gehört

Grimmen

Seit etwa drei Jahren können Kindertagespflegepersonen im Landkreis Vorpommern-Rügen im Krankheitsfall vertreten werden. Gestartet wurde das Modellprojekt vom Fachdienst Jugend des Landkreises Vorpommern-Rügen und dem Träger Lebensräume e.V. im Jahr 2019 zunächst in Stralsund. 2020 kamen die Region Rügen und im Jahr 2021 die Regionen Ribnitz-Damgarten und Nordvorpommern unter Leitung des Trägers ASB Küstenkinder GmbH hinzu. In diesem Jahr soll auch die Region Grimmen an dieses Vertretungsmodell angeschlossen werden. Somit können nahezu flächendeckend fast alle Kindertagespflegestellen im Landkreis den Eltern die Möglichkeit einer Krankheitsvertretung anbieten.

Vertreten werden die Kindertagespflegepersonen von insgesamt vier Vertretungspersonen, die allesamt selbst langjährig Kindertagespflegepersonen waren und daher über viel Erfahrung in der Betreuung der Kleinsten im Bereich der Kindertagespflege verfügen. Regelmäßig kommen die Vertretungspersonen persönlich zur Kontaktpflege in die Kindertagespflegestellen, um mit den Kindern Zeit zu verbringen. Durch gemeinsames Spielen, Singen und Lachen bauen die Kinder Vertrauen und Bindung zu den jeweiligen Vertretungspersonen auf, damit im Bedarfsfall eine reibungslose Krankheitsvertretung gelingen kann.

Kinder freuen sich auf neue Spiele

Seit Neuestem haben die Vertretungspersonen stets eine große Überraschung für die Kleinen dabei: Die Vertretungskoffer. Die sieben farbenfrohen Koffer beinhalten unterschiedlichste pädagogische Spiele und bunte Arbeitsmaterialien und widmen sich thematisch jeweils einem Schwerpunkt: Musik, Sprache und Gefühl, Inklusion und Vielfalt, Fantasie und Rollenspiel, Grob- und Feinmotorik.

„Die Kinder sind begeistert, eignen sich ganz vergnügt neue Kompetenzen an und freuen sich ab jetzt doppelt, wenn die Vertretungstagesmütter vor der Tür stehen. Dann klappt auch die Vertretung im Krankheitsfall der Tagesmutter bestimmt ganz spielend,“ sagt Katrin Warnke nach den ersten Einsätzen der Vertretungskoffer.

Die Idee für diese Vertretungskoffer stammt ursprünglich aus der Landeshauptstadt Schwerin und wurde im Rahmen des Bundesprogrammes „ProKindertagespflege“ im Landkreis Vorpommern-Rügen weiterentwickelt. Das Bundesprogramm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ ist ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit Hilfe des Programmes konnten die Koffer beschafft und Stück für Stück mit Spielgerät, Puppen, Kostümen, Büchern, Puzzeln und Instrumenten gefüllt werden.

