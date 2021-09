Stahlbrode

Helmut Rabsch ist Grimmener. Und doch ein wenig auch Stahlbroder. Er liebt den Strelasund, das besondere Flair des kleinen Dorfes Stahlbrode am Wasser, den Blick auf den Sund und die Insel Rügen. Fast 24 Jahre war Helmut Rabsch der Vorsitzende des Vereins Bungalowsiedlung Rügenblick e. V. in Stahlbrode direkt am Strelasund. Das ist jetzt Geschichte.

„Das ist hier ein sehr schönes Fleckchen Erde, für mich gibt es nichts Schöneres “, sagt Helmut Rabsch und ergänzt: „Das ist unser Mallorca“. „Aber ich denke, es wird Zeit, die Verantwortlichkeit an jüngere Mitglieder abzugeben“, sagt der 78-jährige Grimmener.

98 Bungalows vor Ort

Helmut Rabsch selbst hat in der Anlage seit 1976 einen Bungalow. Im heutigen Polen geboren besuchte der Senior die Schule Knevkow im Kreis Altentreptow. Viele Jahre war der Meliorationsingenieur – er ist Vater von zwei Kindern und hat einen Enkel – zunächst bei der ZBE Melioration in Grimmen tätig. Danach übernahm er als Geschäftsführer Verantwortung im Krankenhaus Grimmen des Deutschen Roten Kreuzes in Bartmannshagen.

Besonders viel erreicht hat Helmut Rabsch jedoch in seinem Stahlbroder Verein, sind sich die Mitglieder einig, als sie ihn jetzt mit großem Beifall in der Stahlbroder Gaststätte „Fährmans Hus“ aus der Verantwortung als Vorstand entließen. In den Jahren seiner Vorstandstätigkeit habe er viel bewegt und erreicht. Er habe den Verein zusammengehalten und auch durch schweres Fahrwasser geführt – wird sein Wirken gewürdigt.

Langzeitpachtverträge abgeschlossen

Während der Amtszeit von Helmut Rabsch ist viel geschehen und ohne den Verein würde die Siedlung nicht so aussehen, wie sie ist: Die Müllabfuhr und Grünschnittbeseitigung wurden organisiert, ja sogar Behälter für Hundekot hat der Verein aufgestellt. Was viele nicht wissen – der Boden, auf dem die Bungalows der kleinen Siedlung stehen, gehört der Hansestadt Greifswald. Mit der Hansestadt gelang es, Langzeitpachtverträge abzuschließen und damit die Zukunft des Vereins zu sichern.

Der Vereinsvorsitzende Helmut Rabsch (v.l.), Anke Gehrt von der Baufirma, Nicolaus Fehmel vom Büro Umweltplan, Bürgermeister Helmut Krüger und Jens Küster aus dem Amt Miltzow auf einer der neuen Treppen am Stahlbroder Hochufer im Frühjahr 2019. Quelle: Almut Jaekel

„Neue elektrische Hausanschlüsse wurden für alle Bungalow hergestellt, Wege und auch Strandabschnitte befestigt“, erzählt Helmut Rabsch. Wunderschön sind die drei Aussichtsplattformen direkt an der Steilküste. Und die drei Steilufertreppen, die nach einem Hochwasser und den daraus folgenden Zerstörungen der vorigen Treppen aufgebaut werden konnten.

Bungalows mit Glasfaseranschluss

Seit diesem Jahr hat jeder Bungalow einen Glasfaseranschluss und von den 98 Bungalows sind somit immerhin 76 an das Breitbandnetz angeschlossen. Im Frühjahr dieses Jahres wurden von Helmut Rabsch wieder Arbeitseinsätze organisiert und durchgeführt, die zur Verschönerung der gesamten Anlage beigetragen haben.

Natürlich haben sich im Laufe der Jahrzehnte auch oft die Eigentümer der Bungalows geändert. So gibt es heute Eigentümer aus insgesamt zwölf Bundesländern.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Mitgliederversammlung, bei der neben Helmut Rabsch zwei weitere langjährige Mitstreiter nicht mehr zur Wahl antraten, bestimmte Pauline Glawe zur neuen Vorsitzenden des Vereins Bungalowsiedlung Rügenblick e.V.

Von Walter Scholz