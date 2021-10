Gristow/Frätow

War der Hügel mit der Kirche in Gristow ein pommerscher Helikon des 17. Jahrhunderts, also ein Sitz der Musen, der Schutzgöttinen der Künste? Im antiken Griechenland befand sich im Helikon ein Musenheiligtum.

Für Peter Tenhaef könnte der Gristower Kirchhügel der Helikon der bedeutenden Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621 bis 1638) sein. Diese hätte in diesem Jahr ihren 400. Geburtstag feiern können, was mit zahlreichen Veranstaltungen und drei neuen Herausgaben ihres Werks gefeiert wird. Tenhaef, Musikwissenschaftler und Germanist, gehört zu den besten Kennern ihres Werks. Die gebürtige Greifswalderin wurde mit vielen rühmenden Beschreibungen bedacht, so als Wunderkind oder neuerdings als erste feministische Dichterin überhaupt.

Frätow war das Arkadien von Sibylla Schwarz

Frätow, in dem sich Sibylla Schwarz sehr gern aufhielt und das sie in ihren Dichtungen mehrfach rühmt, liegt gegenüber Gristow an der Gristower Wiek. Frätow sei das Schwarzsche Arkadien gewesen, meint Tenhaef, also eine idyllische Landschaft in der man im Einklang mit der Natur leben könne. Auch wenn dort keine Olivenbäume wie in Griechenland wachsen.

Greifswald war Knotenpunkt eines Netzwerks

Es war an diesem Ort nur ein kleiner gedanklicher Schritt von Vorpommern in die Antike. Die Bearbeitung überlieferter Stoffe und Formen, insbesondere aus dem Griechischen, war ein wesentliches Merkmal der Dichtung des 17. Jahrhunderts.

Für Professor Klaus Birnstiel ist der pommersche Helikon kein konkreter Ort, sondern ein imaginärer Ort, der sich als Effekt der Netzwerke, aus dem Kontakt mit der literarischen Tradition und so weiter ergibt. Ein Knotenpunkt dieses Netzwerks war das Haus der Familie Schwarz in der Greifswalder Baderstraße 2.

Sybilla Schwarz habe zwar wahrscheinlich nur wenig Latein gekonnt und war nie in Griechenland, aber sie habe die Fixsterne der antiken Überlieferung gekannt. Greifswald war ein Sitz der Musen, ein poetischer Sehnsuchtsort.

Sybilla Schwarz wurde von Martin Opitz (1597 bis 1639), dem Begründer der Schlesischen Dichterschule, beeinflusst. In seinem Hauptwerk, dem „Buch von der Deutschen Poeterey“ stellte er Regeln auf, die im gesamten deutschsprachigen Raum große Beachtung fanden. Vermittler der Ideen der Schlesischen Dichterschule für Schwarz war Samuel Gerlach (1609 bis 1683). Er ist der Herausgeber des der Schwedenkönigin Christina gewidmeten Werks der Dichterin, das 1650 in Danzig erschien. Gerlach wohnte 1636 einige Monate im Schwarzschen Haus in Greifswald.

Wie Klaus Birnstiel erläuterte, gehörte es zu den der Antike entlehnten Regeln von Martin Opitz, dass in den Gedichten eine betonte auf eine unbetonte Zeile folgen musste. Dadurch klangen sie beim Lesen, als ob geleiert würde. Worüber sich kein geringerer als Goethe mokiert habe. „Damals bedeuteten die Opitzschen Regeln eine Modernisierung der Sprache“, betont Birnstiel. „Gerade Sibylla Schwarz gelingt es, sozusagen trotz der etwas starr anmutenden Regel eine große Geschmeidigkeit der Sprache zu erreichen!“

Von Eckhard Oberdörfer