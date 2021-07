Groß Kordshagen

Ein Regentag im Juni – genau das richtige Wetter, um sechs nagelneue Bushaltestellen in Flemendorf, Arbshagen und Groß Kordshagen zu testen. Wegen des Wintereinbruchs zu Jahresbeginn hatten die Arbeiten mit leichter Verspätung im Februar 2021 begonnen. Nun waren sechs Haltestellen unterschiedlicher Ausstattung entstanden, für die die Gemeinde einen Eigenanteil in Höhe von rund 42 000 Euro (im Durchschnitt 7000 Euro je Haltestelle) aufbringen muss, das sind 20 Prozent der Gesamtkosten. Zu 80 Prozent wird das Projekt aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Erster Antrag wurde 2017 gestellt

Schöner Nebeneffekt: Die alten Wartehäuschen wurden repariert und dienen nun als Rast- und Schutzhütten an den Radwegen. Quelle: Susanne Retzlaff

Im März 2017 hatte Groß Kordshagen beim Landesförderinstitut einen Antrag auf Mittel zur „Herstellung der Barrierefreiheit ausgewählter Bushaltestellen“ gestellt, diesen 2019 aktualisiert und im Mai 2020 in einem weiteren Beschluss einerseits Erweiterungen, andererseits Einsparungen bei der geplanten Baumaßnahme beschlossen. So verzichtete man beispielsweise auf die Überdachung der Fahrradständer.

Im Rahmen des Projekts galt es, je nach vorgefundenen Verhältnissen die Haltestellenbereiche zu befestigen, die Bordhöhen anzupassen (18 cm), Bordsteinkanten abzusenken um barrierefreie Aufstandsflächen zu schaffen, rutschfeste, optisch abgesetzte Oberflächen in die Pflasterung einzuarbeiten, Fahrradanlehnbügel zu installieren und natürlich – wo möglich und nötig – neue Wartehallen im jeweils passenden Format mit Sitzgelegenheiten und Vogelschutzstreifen zu errichten.

Trafostation wird neu gestaltet

Ein aus rechtlichen Gründen schmal gehaltenes Wartehallendach im Ortsteil Flemendorf hatte bereits Fragen bei der Bevölkerung aufgeworfen. Nun testete Bürgermeister Volkert Thomsen es selbst und behielt trotz des Regens trockene Füße. Die Installation also eine deutliche Standortverbesserung, vorher gab es dort weder Dach noch Sitzplätze. Noch folgen sollen die Blockstufen zum Kirchhof, versprach Ger Hoppe, Bauleiter des Architekturbüros. In Arbshagen, wo William Werner (Firma Mense) dem Kleinbahnwartehäuschen an der Bushaltestelle dringend notwendigen, frischen Putz verpasste, und wo gemeinsam mit der E.dis über weitere Gestaltungsmöglichkeiten des gesamten Ensembles um die Trafostation nachgedacht wird, fanden die Prüfer zwei Fahrradständer, die noch „fester zu setzen“ und abzudichten sind.

Restarbeiten folgen noch

In Groß Kordshagen war es eine Schweißnaht, die bei einem bestimmten Sonnenstand auffällig reflektierte, das aber sei völlig normal, versicherten die Fachleute. Lieber grün als orange – schließlich wurden die überall noch fehlenden Papierkörbe ausgesucht, die an die Pfosten der Haltestellenschilder montiert werden sollen. „Das alles sind keine Mängel, sondern Restleistungen“, freute sich Gerd Hoppe über die Unterschriften auf dem Abnahmeprotokoll und dankte Baubetrieb, Amt und Gemeinde für das „unaufgeregte Umfeld“, in dem sich angenehm arbeiten ließ.

Wartehallen auf neuestem technischen Stand

„Die Wartehallen sind schön, funktional und auf neuestem technischen Stand“, freute sich der Bürgermeister. „Ich bin froh und stolz über diesen Beitrag zur Dorfverschönerung, der auch eine Investition in die Zukunft ist und Kindern, Touristen und Einheimischen gleichermaßen zu Gute kommt.“ In den transparenten Stahl-Glas-Konstruktionen können wartende Fahrgäste den ankommenden Bus frühzeitig erkennen, ebenso wie die Busfahrer die wartenden Fahrgäste.

Alte Wartehäuschen nun auf dem Radweg

Und auch die Holzhäuschen haben eine neue, sinnvolle Verwertung gefunden. In Eigenleistung repariert und an Kreuzungen der Radwege aufgestellt, können sie nun als Schutzhütten und Rasthäuschen genutzt werden. Die im Vergleich zu anderen Projekten “recht geräuschlose Abwicklung“ hob Bertram Diezemann, Bauausschussvorsitzender in der Gemeindevertretung, hervor und dankte auch den Mitarbeitern, die alles nach Wunsch realisiert haben. Nun, da alles so schick geworden sei, müssten die Verkehrsbetriebe nur noch ihre Haltestellenschilder putzen...

Arbshagen: Barrierefreie Aufstandsfläche einerseits und transparentes Wartehäuschen aus Stahl und Glas andererseits. Quelle: Susanne Retzlaff

Von Susanne Retzlaff