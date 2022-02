Groß Mohrdorf

Gute Nachrichten für die Kranschützer der Region: Ein neuer Sponsor ist gefunden. Ab sofort werden der Kranichschutz Deutschland und das Nabu-Kranichzentrum in Groß Mohrdorf von Daimler Truck unterstützt. Das Unternehmen engagiert sich finanziell, aber auch durch die Bereitstellung eines Fahrzeugs und ermöglicht darüber hinaus seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich ehrenamtlich für Naturschutzprojekte zu engagieren.

„Der Schutz von Kranichen ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns seit langem mit dem Nabu-Kranichzentrum zugewendet haben. Dabei sind wir auf Unterstützung angewiesen. Wir freuen uns sehr, dass uns Daimler Truck mit seinem Sponsoring unterstützt und so hilft, unser Engagement für den Kranich weiter auszubauen“, sagt Dr. Günter Nowald, Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft Kranichschutz Deutschland und Leiter des Nabu-Kranichzentrum.

Daimler: Kompliment an Nowald-Team

Die Daimler Truck Holding AG ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 35 Hauptstandorten und rund 100 000 Beschäftigen. Sie entstand zum 1. Dezember 2021 durch Abspaltung der Daimler Truck AG von der Daimler AG und ist seit dem 10. Dezember 2021 als eigenständiges Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Zum Marken-Imperium gehören nicht nur Mercedes-Benz-Lkw, sondern im globalen Verbund auch Freightliner, Western Star und BharatBenz. Neben Lkw werden auch Schulbusse, Reisebusse und Stadtbusse gebaut.

Dr. Günter Nowald, Chef des Kranichzentrums in Groß Mohrdorf, freut sich über die Unterstützung von Daimler Truck. Quelle: Christian Rödel

Die Unterstützung für die Kraniche ist dem Konzern dabei ein besonderes Anliegen, wie Jörg Howe, Generalbevollmächtigter für Kommunikation bei der Daimler Truck AG, erklärte: „Kraniche stehen für Freiheit und grenzüberschreitende Mobilität. Das sind beides Aspekte, die auch für Daimler Truck als internationaler Hersteller inspirierend sind. Dazu kommt, dass Dr. Günter Nowald mit seinem Team seit Jahren hervorragende und wegweisende Arbeit bei dem Natur- und Klimaschutz leistet. Die Unterstützung von Daimler Truck wollen wir auch als Kompliment an diese Leistung, die mit viel Engagement verbunden ist, verstanden wissen.“

In den letzten drei Jahren wurde Kranichschutz Deutschland vom bisherigen Gesamtkonzern Daimler unterstützt. Umso mehr freut man sich natürlich in Vorpommern, dass nach der Neuaufstellung des Unternehmens nun Daimler Truck als Sponsor einsteigt.

Baugenehmigung für neues Projekt

Grund zur Freude hatten die Kranichschützer Anfang Februar auch in einem anderen Punkt: Der Landkreis gab die Baugenehmigung für das neue Kranichinformationszentrum in Günz. Gleich neben dem Kranorama hat Kranichschutz Deutschland auf einer Fläche von 1,7 Hektar den Neubau geplant. Über drei Millionen Euro werden investiert, wegen der gestiegenen Baupreise wahrscheinlich sogar mehr.

So soll das neue Zentrum mit dem Titel "Kranichwelten" aussehen. Der Bauantrag ins raus. Quelle: Kottke Architekten

Kranichschutz Deutschland ist bei dem Projekt „Kranichwelten“ nicht nur Bauherr, sondern muss auch einen gewaltigen Eigenanteil stemmen. Fördermittel sind eingeplant. „Und ich denke, wenn die Haushaltsplanung im Land abgeschlossen ist, bekommen wir auch den Zuwendungsbescheid“, zeigt sich Günter Nowald nach vielen Gesprächen mit Schwerin optimistisch. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn war schon im Herbst genehmigt worden.

Wann kommen die Kraniche zurück?

Viele Kranich-Fans fragen sich schon, wann die „Vögel des Glücks“ in Vorpommern eintreffen. Dazu sagt Günter Nowald: „Seit einigen Wochen sind die faszinierenden Kraniche schon wieder in der Region der Vorpommerschen Boddenlandschaft zu entdecken. Zum Teil sind es Vögel, die den ganzen Winter hier verbracht haben, aber auch Rückkehrer, die hier Brutvögel sind und zusätzlich Durchzügler, die nach Skandinavien und ins Baltikum weiterfliegen werden.“

Das Kranorama bei Günz im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft öffnet am 7. März wieder. Quelle: Christian Rödel

Wie der Chef des Kranichzentrums verrät, machten den Vögeln der Sturm nicht viel aus, sie waren trotzdem in der Luft unterwegs. Das Gros der Kraniche wird wie immer in der zweiten Märzhälfte erwartet.

Kranichzentrum in Groß Mohrdorf und Kranorama in Günz rüsten sich für Saison

Die Kranichsaison beginnt mit der Frühjahrsrats: Ab Montag, dem 1. März, ist das Nabu-Kranichzentrum deshalb wieder für alle Naturfreunde täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. „Unsere Ausstellung über die Vögel des Glücks und der preisgekrönte Film „Kraniche – Juwelen der Küste“ werden sie verzaubern“, so Dr. Nowald.

Das Kranorama in Günz lädt ab 7. März wieder zur Kranich-Beobachtung ein. Die ersten Vögel sind schon da. Das Gros wird in der zweiten Märzhälfte erwartet. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ab Montag, dem 7. März, können an der Beobachtungsstation am Günzer See, dem Kranorama, täglich von 10 bis 16 Uhr die Kraniche live auf einer Nahrungsfläche beobachtet werden. Mit etwas Glück zeigen die Kraniche bei schönem Wetter ihre beeindruckenden Balztänze. „Unsere Kranich-Rangerinnen und -Ranger stehen den Gästen mit ihrem Fachwissen zur Seite. Außerhalb der Öffnungszeiten ist ebenfalls die Beobachtung im Außenbereich des Kranoramas möglich. Aber Achtung: Bitte langsam und ruhig bewegen, damit die Kraniche nicht gestört werden“, sagt der Leiter des Kranichzentrums.

Von Ines Sommer