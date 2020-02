Groß Mohrdorfer Skatturnier erstmals ohne seinen Erfinder

Hohendorf

Bereits das 64. Skatturnier in der Gemeinde Groß Mohrdorf fand am 15. Februar in Hohendorf statt.

Erstes Turnier 1956

Im Jahr 1956 begann alles – und bei den vorangegangenen Turnieren war er immer anwesend. Richard Bohn. Am 29. Januar 2020 ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Das diesjährige Skatturnier stand ganz im Zeichen des Gedenkens an den Erfinder der Mohrdorfer Skatserie. Die Familie stiftete sogar neue Pokale, um ihn zu ehren und im Gedächtnis der Skatfreunde zu halten.

Gedenken an Richard Bohn

15 Teilnehmer erschienen in der Bauernstube und wollten die Karten mischen und um den Sieg spielen. Nachdem sich alle angemeldet hatten, eröffnete Siegfried Hannemann das 64. Turnier und würdigte Richard Bohn in einer kurzen emotionalen Rede. Anschließend bat er um eine Gedenkminute.

Siegfried Hannemann ist der Schwiegersohn von Richard Bohn. Der Enkel Paul Hannemann spielte sogar mit, um seinen Opa würdig zu vertreten. Siegfried Hannemann stellte kurz die Vertreter des Skatgerichtes vor und wünschte allen: „Gut Blatt“.

Drei Runden gespielt

Gespielt wurde in drei Runden. Es gab viele spannende und interessante Spiele. Spiele wurden verloren, die vorher als sicher galten, andere Spiele wurden umgebogen und gewonnen, die aussichtslos begannen. In drei spannenden Runden hatte Eberhard Lotzow die meisten Punkte und gewann das Turnier. Er hatte nach drei Runden 1573 Punkte erspielt und sich knapp vor Paul Hannemann behauptet.

Turnier soll fortgeführt werden

Während der Siegerehrung und Übergabe des Wanderpokals bedankte sich Siegfried Hannemann bei allen für die Fairness und die lange Ausdauer. „Ich würde mich sich sehr freuen, wenn wir dieses traditionsreiche Turnier weiterführen würden und im nächsten Jahr wieder alle den Weg in die Bauernstube finden“, sagte er zum Abschluss.

Das sind die Ergebnisse

Vielen Dank sagen die Organisatoren an Bernd Kopmann, der seit vielen Jahren die Bauernstube für dieses Turnier zur Verfügung stellt. Hier die ersten sieben Platzierten: 1. Eberhard Lotzow, 1573 Punkte; 2. Paul Hannemann, 1481 Punkte; 3. Wilfried Kaap, 1342; 4. Ingolf Dinse, 1317; 5. Christian Eckert, 1293; 6. Hans-Joachim Beckmann, 1203 und 7. Udo Krüger, 1166 Punkte.

Das offene Skatturnier findet in diesem Jahr am 14. März, 18 Uhr, in der Bauernstube Hohendorf statt.

Von Ingolf Dinse