Großbrand in Stralsund: Brennende Hausteile krachten auf Nachbargrundstück

Stralsund

Ein „höllischer Knall“ riss Jens Mahrla in der Nacht von Sonntag zu Montag aus dem Schlaf. „Es hörte sich wie eine Explosion an. Als wir aus dem Fenster unserer Diele guckten, stand der Balkon-Seitengiebel des Nachbarhauses in hellen Flammen“, erinnert der Taxi-Fahrer am Montagvormittag – wenige Stunden, nachdem der Brand in der Barther Straße gelöscht wurde. In der Nacht mussten Polizei und Feuerwehr noch etliche Menschen aus dem brennenden Mehrfamilienhaus retten. Dabei wurde keiner verletzt, dennoch sind alle Wohnungen nun unbewohnbar. Der Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mahrla rettete sein Taxi vor Trümmern

Doch es hätte schlimmer kommen können – auch für die Nachbarn. Doch Taxifahrer Jens Mahrla reagierte umgehend. „Ich habe ganz schnell mein Auto von unserem Hinterhof heruntergefahren, weil die ersten brennenden Teile auf unser Grundstück fielen“, sagt er.

Nachbars-Familie hofft auf Versicherung

Dem Stralsunder steckte am Montag noch der Schreck in den Gliedern und gab zu bedenken: „Wenn es nicht so eine windstille Nacht gewesen wäre, hätte das Feuer bestimmt auch auf unser Haus überschlagen können.“ Erst bei Tagesanbruch hätte er gesehen, dass die große Fensterscheibe in der Diele nun einen kräftigen Sprung hat. „Ob es durch die Hitzeentwicklung oder Dachziegelteile passiert ist, können wir nicht mit Sicherheit sagen“, sagt Mahrla. Seine Familie hofft dennoch, dass die Versicherung die Kosten für eine neue Fensterscheibe übernimmt.

Von crö/kst