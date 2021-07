Großbrand in Stralsund: Das war früher in dem Haus an der Barther Straße

Stralsund

Die damals bekannte Stralsunder Baufirma Vierchow hatte 1914 den Auftrag erhalten, an der Barther Straße ein Tuberkulose-Genesungsheim zu bauen. Schon seit 1912 gab es dazu Pläne, doch nun sollten sie umgesetzt werden, denn schließlich lockte 1915 ein Jubiläum: 100 Jahre Stralsund unter Preußen-Flagge.

Der 1. Weltkrieg kam dazwischen, und auch 1919 wurde das Haus nicht richtig fertig. Man hat es dann erst einmal zum Wohnen genutzt, zu groß war die Not in Stralsund. Doch zu Beginn der 20er-Jahre rückte der Wunsch, hier ein Genesungsheim zu bauen, wieder in den Blickpunkt. Schließlich spannte sich der Zweckverband für Wohlfahrtsanstalten vor das Projekt und wollte hier ein Kurhaus bauen.

Barther Straße damals Außenbereich

Der Standort war vor 100 Jahren dafür genial, denn der um die Jahrhundertwende angelegte Stadtwald bot viel Grün und damit frische Luft, zumal das Areal damals zum Außenbereich gehörte. Es gab dort nichts weiter, und schon gar keinen Verkehr. Wer hier auf dem Balkon saß, hatte Idylle pur. Später lud sogar das Ausflugslokal „Stadtkoppel“ zum Verweilen ein.

Erdöl-Azubis waren hier untergebracht

In den 30er-Jahren wurde ein Teil des Kurhauses für Tbc-Kranke genutzt. Als die Krankheit nicht mehr so grassierte, hat man das Haus umfunktioniert zum Lehrlingswohnheim. Die Auszubildenden des VEB Erdöl-Erdgas Grimmen, die ihre Lehre in Grimmen, Reinkenhagen und Stralsund absolvierten, waren hier untergebracht. Sie waren übrigens auch Stammgäste bei den Rennen des MC Nordstern im gegenüberliegenden Speedway-Stadion. Da der Erdöl-Betrieb nach der Wende aufgelöst wurde, wurde das Internat nicht mehr gebraucht. So zog dann 1992 ein Weiterbildungsinstitut (zum Beispiel für Lehrer) in das Haus ein.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2008/09 wurde das große Gebäude vollständig saniert und modernisiert. Dabei entstanden viele Wohnungen mit Balkon.

Von Ines Sommer