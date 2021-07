Großbrand in Stralsund: Dieser Mann rettete die Bewohner vor dem Feuer

Stralsund

Ohne den Einsatz von Thomas Neumann hätte es beim Großbrand in der Barther Straße Verletzte und auch Tote geben können. Der 31-jährige Servicetechniker für Windkraftanlagen bemerkte den Brand mitten in der Nacht zu Montag, alarmierte Polizei und Feuerwehr – und weckte die anderen Mieter auf.

Da stand der Balkon, auf dem der Brand offenbar ausgebrochen war, bereits in Flammen. „Von Feuermeldern war nichts zu hören“, erinnert er sich knapp eine Woche nachdem traumatischen Unglück. „Hätten diese angeschlagen, hätten wir vielleicht nicht unser Zuhause verloren“, kritisiert er.

Brandruine Bartherstraße: Blick aus einer abgebrannten Wohnung. Quelle: privat

In dem Mehrfamilienhaus Barther Straße 57 hätte es mehrere Feuermelder geben müssen. Doch erst das Geräusch der durch die Hitze platzenden Ziegel hatte die Aufmerksamkeit von Thomas Neumann gegen 1.25 Uhr auf den Brand gelenkt. Da sah der 31-Jährige noch fern. „Es hörte sich an wie Regen. Dabei war es draußen trocken. Also schaute ich raus – und sah gleich die Flammen“, erinnert er sich.

Stralsunder war auf Rügen in der Jugendfeuerwehr

Dem Stralsunder kam zur Hilfe, dass er früher auf Rügen in der Selliner Jugendfeuerwehr war. Sein Bruder ist bei den Kameraden auf der Insel noch immer aktiv – als Wehrführer. Thomas Neumann wusste also, dass nicht viel Zeit blieb: Er klingelte bei den anderen Hausbewohnern Sturm, holte einen nach dem anderen erst aus dem Bett – und damit raus aus dem brennenden Haus.

„Ich habe reflexartig gehandelt. Fünf Leute habe ich selbst evakuiert. Dass die Flammen auch den hinteren Teil des Hauses erreichen könnten, hielt ich zu diesem Zeitpunkt noch für unmöglich“, sagt er. Sonst hätte er gleich noch Familie Tacke alarmiert, die am anderen Ende wohnte.

Doch der Brand breitete sich rasant aus. Die Flammen fraßen sich durch die trockenen Holzbalken im Dachstuhl, Wohnung für Wohnung wurde zerstört. Der Mieter, dessen Balkon als erstes Feuer fing, stand unter Schock – und kam nicht aus dem Haus heraus. Neumann zögerte nicht lang – und begab sich in das brennende Haus. „Seine Tür war schon offen, doch er kam nicht raus, sondern blieb in der Wohnung. Deshalb bin ich zu ihm rein und machte ihm lautstark klar, dass er alles stehen und liegen lassen muss.“ Es ging nicht weniger als um sein Leben.

Schwierige Situation für Brandbekämpfung

Ziegel regneten auf die Autos herab. Quelle: privat

Draußen sammelten sich die Mieter an einem Zaun. Von dort sahen sie, wie ihr Zuhause niederbrannte. „Erst kam Polizei, dann die Feuerwehr“, sagt Neumann. Rund 20 Minuten hätte es gedauert, bis die Brandbekämpfer vor Ort waren. Doch Löschen konnten diese den Brand nicht gleich. Erst brauchten sie ausreichend Wasser. Erst kurz nach 1.45 Uhr konnte laut Neumann mit dem Löschen begonnen werden. „Ein früherer Schnellangriff auf den Dachboden hätte vielleicht Schlimmeres verhindern können“, mutmaßt Neumann im Nachhinein. Hätten die Feuermelder angeschlagen, wäre dies für die Feuerwehr eher möglich gewesen.

Brandopfer waren nur mit dem Nötigsten bekleidet

Feuer, Ruß und Löschwasser haben die Wohnungen unbewohnbar gemacht. Quelle: privat

Neumann und seine Freundin waren nur mit dem Nötigsten bekleidet, so wie die anderen Mieter auch. „Wir konnten nur unseren Hund retten“, sagt er. Zwar habe der Dackel-Mix den Brand gut überstanden, doch auch diesem schlage die dramatische Situation auf den Magen. Während sie draußen warteten und ohnmächtig den Löscheinsatz der Feuerwehren verfolgten, fühlte er sich von den Rettungskräften etwas allein gelassen. „Da ging einem alles mögliche durch den Kopf“, sagt Neumann. „Was passiert mit unserem Zuhause? Was mit unserem Leben“, er versuchte die Nerven zu behalten, beruhigte andere, wenn es nötig war – und informierte Mieter, die gerade im Urlaub waren. „Für uns alle war es ein traumatisches Erlebnis. Da hätte ich mir mehr Beistand gewünscht“, so der 31-Jährige. Dies gilt auch für die letzten Tage. „Wir Brandopfer haben auf Unterstützung von der Stadt gehofft. Doch bisher ist niemand auf uns zugekommen. Schade.“

Neumann zog mit Freundin und Hund ins Hotel

In der Nacht zu Montag sprang hingegen kurzfristig der Stralsunder Hotelier Sebastian Tacke ein. Als Hausbewohner der Barther Straße war dieser ebenfalls betroffen. Tacke nahm etliche Brandopfer auf, darunter auch Neumann und seine Freundin. Im Motel wohnt die kleine Familie mit Hund noch heute. Doch Besserung ist in Sicht. Erste Angebote für neuen Wohnraum haben sie bekommen, am Montag soll wohl darüber entschieden werden – ob sie bereits eine Wohnung haben könnten.

Zerstörte Wohnung nach Wertsachen abgesucht

Am Dienstag konnte er in den Überresten seiner Wohnung schauen, ob es noch Wertgegenstände gab, die den Brand überlebt hatten. Doch Feuer und Löschwasser haben nahezu alles zerstört. „Ich konnte mein Portemonnaie holen, fand noch wichtige Dokumente wieder“, resümiert er. „Meinen Computer nahm ich mit. Bisher habe ich ihn aber noch nicht wieder angemacht und getestet.“

Stralsunder organisieren Hilfe für Brandopfer

Hoffnung gibt es für Neumann und die anderen Brandopfer dennoch. Viele Stralsunder wollen helfen – mit Sach- oder sogar mit Geldspenden. Angeschoben wurde die Hilfe unter anderem über die Facebook-Gruppe „Stralsunder helfen Stralsundern – Das Original!“. Unter „Hilfe für die Feueropfer in der Barther Straße“ wurde zudem ein WhatsApp-Chat ins Leben gerufen, über den Gegenstände, Haushaltsmaterial oder auch Schuhe gesammelt, kommuniziert und angeboten werden – „denn die Leute haben fast alles verloren“, ist in der Gruppe vermerkt. Neumann kann dies nur bestätigen – und ist von Aktion und Anteilnahme gerührt. Etwas in diese Richtung hätte er sich auch von offizieller Seite gewünscht.

Von Kay Steinke