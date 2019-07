Endingen

„Es war ein tolles Konzert in einer tollen Kulisse“, schwärmte Opernliebhaberin Christiane Dobbratz. Die 71-Jährige aus Neuenkirchen bei Greifswald war mit ihrem Mann schon zum wiederholten Male beim Endinger Parkkonzert dabei.

Erfahren hatte sie davon durch Zufall, sagte sie. Logisch, denn Endingen ist und bleibt ein Geheimtipp. Auch beim mittlerweile 23. Parkkonzert, bei dem sich der kleine Ort zwischen Obermützkow und Jakobsdorf, wie schon in den Vorjahren in eine Plaza verwandelte, auf der eine italienische Sommernacht zu genießen war. Mit viel Gefühl und noch mehr Romantik.

Orchester, Opernchor und Solisten auf der Bühne

Die Musiksparte des Theaters Vorpommern hatte wieder einmal alles aufgeboten. Denn das Philharmonische Orchester mit Generalmusikdirektor Florian Csizmadia, der Opernchor und zehn Solistinnen und Solisten waren dabei, um „Una Notte Italiana“ in malerischer Kulisse zu interpretieren. Intendant Dirk Löschner führte durchs Programm und war am Ende natürlich hochzufrieden.

Musste er auch sein, weil die knapp 700 Zuschauer nicht nur drei Zugaben forderten, sondern das Ensemble auch mit Standing Ovations feierten. Es war fast wie in Berlin auf dem Gendarmenmarkt, wo das Theater Vorpommern vor zwei Wochen dieses Programm vor 4000 Gästen darbot und die nächste Einladung für 2021 erhielt. Nur einen Unterschied gab es: Während in Endingen die Abendsonne lachte, regnete es in der Hauptstadt Strippen.

Gäste kommen sogar aus Bayern

„Schon weit im Voraus der Konzerte erreichen uns regelmäßig Anfragen. Nicht nur von den Bewohnern unseres oder eines der umliegenden Ämter, sondern selbst aus Bayern“, erklärte Julia Burmeister vom Amt Niepars, welches das Konzert Jahr um Jahr organisiert. „Natürlich ist es mit einigem Aufwand verbunden“, gibt sie zu.

Denn aus allen Gemeinden müssen Bänke rangefahren und wieder abtransportiert werden, Parkmöglichkeiten geschaffen und Toiletten aufgestellt werden. „Der gesamte Bauhof ist eingespannt“, erklärte die Amtsmitarbeiterin. Außerdem müssen Verpflegung und Kartenverkauf organisiert werden. Aber der Aufwand lohne, weil die Leute es danken, meint Julia Burmeister. Deshalb halte das Amt auch an dieser schönen Tradition im kleinen Endingen fest.

Konzert im alten Klostergut

„Hier gab es einmal ein Klosterversorgungsgut, von dem das Kloster Neuenkamp in Franzburg und der Kampische Hof in Stralsund beliefert wurden“, erklärte der leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Niepars, Peter Forchhammer. Geblieben sind Mauerreste und Haufen alter Klosterformatsteine. Und viele alte Bäume. „Der Abt“, so der Amtschef, „hatte sich Endingen zu seiner Zeit bereits als seinen Sommersitz auserkoren.“

Auch den Künstlerinnen und Künstlern sah man an, dass sie viel Freude hatten, in dieser Idylle aufzutreten. Es erklangen Arien und Duette und natürlich großartiger Chorgesang. Zuweilen verursachte die Musik regelrecht Gänsehautfeeling. Giuseppe Verdi dominierte das Programm. Aber auch Puccini, Bellini, Donizetti und Leoncavallo hatten ihren Platz im Grünen.

Einstimmung auf nächste Opernpremiere

Mit zwei Arien und dem Auftritt des Zigeunerchores stimmte das Ensemble bereits auf seine nächste Opernpremiere ein. „Der Troubadour“ (Il Trovatore“) hat am 12. Oktober in Stralsund und am 2. November in Greifswald Premiere.

Weiterhin gab es Ausschnitte, unter anderem aus „Macbeth“, „La Traviata“ und „Attila“ von Verdi sowie aus dem italienischen Aschenbrödel „La Cenerentola“ von Gioacchino Rossini. Und in der Zugabe sang der Armenier Karo Khachatryan dann auch noch zur Freude des überwiegend älteren Publikums das berühmte „Nessun dorma“ („Keiner schlafe“) aus „Turandot“ von Giacomo Puccini. Und der Opernchor ließ es sich nicht nehmen, auch Verdis berühmten Gefangenenchor aus „Nabucco“ anzustimmen.

Die italienische Operngala ist noch einmal zu hören am kommenden Sonntag um 18 Uhr im Theater Stralsund.

Reinhard Amler