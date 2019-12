Große Parower Straße in Stralsund wird freigegeben

Stralsund

Die Große Parower Straße in Stralsund wird nach Fertigstellung des nächsten Bauabschnittes über die Wintermonate für den Verkehr freigegeben. Wie die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) am Freitag mitteilte, fahren auch die Busse der Stadtlinien 4 und 60 (Nachtlinie) vom 21.Dezember an wieder auf den herkömmlichen Strecken.

Busse halten wieder an den üblichen Haltestellen

Die ursprünglichen Haltestellen Lilienthalstraße, Knieper Nord und Heinrich-Mann-Straße werden demnach wieder von Bussen bedient. Die Ersatzhaltestellen in der Kleinen Parower Straße werden bis zur Wiederaufnahme der Bauarbeiten auf dem letzten Abschnitt der Großen Parower Straße nicht bedient.

Von OZ