Große Sorge in Stralsund: Werft-Aus wäre Katastrophe für Tausende

Stralsund

Groß war die Hoffnung in Stralsund, dass eine Werft-Pleite noch abgewendet werden kann. Doch es sieht eher düster aus am Schibbau-Himmel. Der malaysische Genting-Konzern ist noch nicht sicher unterm Rettungsschirm, 1000 bis 1200 Werftarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern – also an allen drei Standorten in Rostock, Wismar und Stralsund – werden ihre Jobs verlieren. Das kündigte die Geschäftsführung gestern Abend in einer Mitarbeiter-Information an. Man spricht von einem Sozialplan, mehr erfahren die Schiffbauer nicht. Müssen in Stralsund 100 oder 500 Mitarbeiter gehen, auch darauf gibt es keine Antworten. Und so bleibt die quälende Frage: Droht in Stralsund das Ende der jahrhundertelangen Tradition des Schiffbaus?

Endeavor soll fertig gebaut werden

Am Dienstag in Stralsund: Arbeiter arbeiten am Ausrüstungskai an der Expeditionsjacht „Crystal Endeavor“. Quelle: Stefan Sauer

Anzeige

Das Paradoxe: Auf der Stralsunder Werft liegt noch immer die Endeavor – halb fertig. Das Expeditions-Kreuzfahrtschiffen der Klasse „Crystal Endeavor“ wurde im August 2018 auf Kiel gelegt. Das 164 Meter lange Schiff für bis zu 200 Passagiere ist für Polargebiete wie tropische Gewässer tauglich. Und es soll unbedingt fertig gebaut werden. Möglichst bis März. Aber viele Werftarbeiter sind schon zu Hause – auf Kurzarbeit null. Wenige wurden auch zurück geholt und arbeiten mit an dem Schiff. Trotzdem ist der Werftparkplatz keinesfalls leer, denn nach OZ-Informationen schieben hier Litauer und Co. ihren Dienst.

Werftarbeiter sind deprimiert

„Die Leute von den Fremdfirmen arbeiten, wir nicht. Ich bin schon seit März 2020 auf Kurzarbeit null“, sagt ein 46-Jähriger, der in der Vorfertigung tätig war und sich mit Logistik bestens auskennt. „Wir wurden immer da eingesetzt, wo wir gebraucht wurden. Das war ja zum Schluss ein ständiges Auf und Ab. Aber wie es weitergeht, wussten wir bisher nicht. Wir denken, es wird wohl wieder auf einen Verkauf hinaus laufen.“ In all den Jahren hätten sich die Stralsunder auf ihrer „Volkswerft“ immer wie das dritte Rad am Konzern-Wagen gefühlt, sagt der Mann der 1991 seine Lehre als Konstruktionsmechaniker im Stralsunder Schiffbau begann.

Werftarbeiter in Sorge

„Danach wurden wir nicht übernommen, ich bin zum Arbeiten in andere Werften gefahren, wollte aber immer zurück, denn ich bin in Stralsund geboren, das ist meine Heimat“, sagt der Familienvater. „Als die Dänen den Betrieb übernommen haben, wurde wieder eingestellt. Ich kam zurück.“ Doch das Glück währte nicht lange. Deshalb folgten Umschulung und ein Gastspiel als Altenpfleger, bevor der einstige Meister wieder auf der Werft landete. „Und jetzt fängt man wieder bei Null an? Mitten in Corona? Daran will ich gar nicht denken“, sagt der Hansestädter deprimiert.

Ähnlich deprimiert ist ein 43-jähriger Kollege. Der langjährige Werftarbeiter ist von der Politik enttäuscht. „Die Politiker haben sich von den Investoren über den Tisch ziehen lassen“, schimpft er. Die Last müssten nun alle Steuerzahler ausbaden. Er kritisiert weiterhin die „endlose Hinhaltetaktik“. „Es wurden viele leere Versprechungen gemacht, wie der Bau von Offshore-Anlagen“, sagt der Stralsunder. „Und das von Parteien, die sich angeblich für die Belange der Arbeiter einsetzen.“

Viele Jobs nicht nur auf der Werft in Gefahr

„Der Niedergang der Werft wäre für die ganze Region bedauerlich“, sagt Landrat Stefan Kerth (SPD). „Gibt Genting den Standort wirklich auf, verlieren wir wichtige Fachkräfte. Nicht nur bei den Schiffbauern, sondern auch bei den Zulieferern. Um das Know-How in der Region zu halten, fehlt es bei uns im Kreis an Industriestruktur.“ Es später zurückzuholen, sei kaum möglich. Ähnlich formuliert es auch Jürgen Radloff, Chef der Agentur für Arbeit Stralsund. „Die Werft repräsentiert nicht nur ein Traditionsunternehmen, sie ist ein Stück industrieller Kern für die Region“, sagt er.

Die Wirtschaftsstruktur im Landkreis Vorpommern-Rügen sei sonst stark vom Dienstleistungsgewerbe geprägt. „Von den über 76 000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sind nur knapp 5000 im Fertigungsbereich angesiedelt. Das sind etwa 6,5 Prozent“, verweist Radloff auf die Zahlen. Doch nicht nur Metall-Verarbeiter hängen eng mit der Werft zusammen. „Die Palette reicht deutlich weiter“, sagt Radloff. „Von Reinigungsunternehmen über Handwerker bis hin zu Sicherheitsfirmen“, zählt er auf.

Kommunalpolitiker befürchten das Schlimmste

Auch bei den Stralsunder Kommunalpolitikern sitzt der Ärger über die ständig schlechten Nachrichten tief. „Das ist einfach schlimm. Aber die Arbeiter haben in den letzten Monaten ja schon sowas geahnt. Wer weiß, ob nur Corona daran schuld ist“, sagt Andrea Kühl von der Fraktion Die Linke in der Stralsunder Bürgerschaft. „Stralsund und die Werft, das gehört zusammen, das ist eine jahrhundertelange Tradition“, fügt Fraktionskollege Wolfgang Meyer hinzu. Man müsse sehen, was die Kommunalpolitik nun für die Werft-Mitarbeiter tun könne.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das ist alles eine einzige Katastrophe. Aber wir hatten ja schon immer den Eindruck, dass die Stralsunder Werft hintenan steht. Auch bei den Investitionen hingen wir hinter Rostock und Wismar hinterher. Ich kenne Familien, die nach der Wende im Westen auf den Werften gearbeitet haben und dann in ihre Heimat zurück gekommen sind, weil sie dachten, hier geht es vorwärts. Ganz bitter, denn wo sollen sie jetzt Arbeit finden?“, so Michael Philippen, Bürgerschaftsfraktions-vorsitzender von Bürger für Stralsund. Er findet, die Schiffbauer sind mitten in der Corona-Krise nun zweifach gekniffen. „Gar nicht abzusehen, was da noch auf uns zu kommt.“

Wo sind die Millionen geblieben?

„Wir hatten es befürchtet und doch gehofft, dass es uns nicht trifft. Dabei hatten wir mal so große Hoffnung in Genting gesetzt. Einfach schrecklich das Ganze“, so Ute Bartel, Fraktions-Chefin der SPD. „Jetzt fällt uns vor die Füße, was beim Thema Werft nach der Wende hier im Osten alles schief gegangen ist. Wo sind denn die Millionen geblieben?“, fragt sie und sieht negative Auswirkungen für alle. „Wo sollen denn diese Industrie-Fachkräfte jetzt unterkommen. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie die Stimmung jetzt kippt, und das kriegen auch wir Kommunalpolitiker zu spüren“, befürchtet die Stralsunder Sozialdemokratin.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jens Kühnel, Fraktionsvorsitzender der AfD in der Stralsunder Bürgerschaft, sagt im OZ-Gespräch: „Mit diesen Nachrichten bestätigt sich: Die Werften sind ein Fass ohne Boden. Das ganze Geld versickert bei den großen Konzernen und kommt nicht an der richtigen Adresse an. Und der kleine Mann steht jetzt auf der Straße.“ Die Folgen seien auch für die Zulieferer schlimm, die bis zuletzt gewartet und gehofft hatten. Viele werden unter der Situation leiden. „Hauptsache, wir bauen noch ein Möbelhaus...“

Ein Fehler, nur auf Genting zu setzen

„Es war ein Fehler, dass der MV-Wirtschaftsminister und die Landesregierung immer wieder ausschließlich auf Genting gesetzt haben. Es müsste auch für Harry Glawe absehbar gewesen sein, dass Stralsund zuerst fallen gelassen wird. Dabei ist versäumt worden, auf Basis der zur Verfügung stehenden öffentlichen Gelder in Millionenhöhe parallel Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, die Stralsund als maritimen Wirtschaftsstandort nachhaltig hätten sichern können, etwa bei der Offshore-Windenergie. Jetzt steht man ohne Alternative da“, sagt Jürgen Suhr, Fraktionsvorsitzender der Bürgerschaftsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei.

Betriebsrat und OB schweigen vorerst

Betriebsratsvorsitzender Bernd Fischer wollte am Dienstag nichts zu den Entwicklungen sagen. Er verwies auf die mangelnden Möglichkeiten angesichts von Corona, aktuell eine Versammlung abzuhalten, um sich mit den Kollegen zu besprechen. Für Donnerstag sei jedoch eine Videokonferenz mit der Gewerkschaft IG Metall angesetzt. Erst danach wolle sich der oberste Vertreter der Werftarbeiter äußern.

Auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow, CDU, wollte sich nicht zur Situation auf der Werft äußern.

Der Abbau von über 1000 Arbeitsplätzen in Stralsund, Rostock und Wismar ist zu befürchten. Quelle: Stefan Sauer

Von Ines Sommer, Kay Steinke und Juliane Schultz