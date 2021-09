Großes OZ-Gewinnspiel mit Aida-Reisen: Das sind alle Gewinner und Quizfragen

Rostock

Tausende OZ-Leser wollten dabei sein, für 23 ist der Traum in Erfüllung gegangen: An diesem Freitag (24.9.) ist die letzte Runde des großen OZ-Gewinnspiels anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida zu Ende gegangen.

In den vergangenen Wochen haben wir an Abonnenten von OZ+ und an Print-Leser Aida-Gutscheine im Wert von jeweils 1700 Euro verlost. Das Schöne dabei: Die Gewinner durften sich Ziel und Zeitpunkt selbst aussuchen und der Gutschein galt für bis zu vier Personen. Alles, was die Teilnehmer dafür tun mussten, war eine Quiz-Frage zu beantworten und sich im Anschluss zu registrieren.

Das sind die Glücklichen: Anne Liebchen, Carola Spiegel, Tobias Kittel, Benjamin Runge, Tanja Henneke, Ronny Zitzow, Roland Ulrich, Lea-Sophie Barth, Marko Berger, Anja Töllner, Dagmar Westphal, Michael Kagels, Yvonne Witt, Stephan Schildt, Michaela Fladung, Martin Hopp, Jenny Jakobi, Roland Gaida, Jutta Martens, Peter Otte, Rene Klawitter, Christin Parlow und Anne Seißelberg das große Los gezogen.

Die restlichen zwei Reisen verlosen wir bis zum Ende des Jahres bei weiteren tollen OZ-Aktionen. Es lohnt sich also, bei OZ+ dabei zu bleiben, um nichts zu verpassen.

Das sind die Fragen der vergangenen Wochen

Wo befindet sich Europas größte Landstromanlage? Richtige Antwort: am Kreuzfahrt-Terminal 8 in Rostock-Warnemünde.

Wie heißt der Karriere-Podcast von Aida? Richtige Antwort: Crew Stories.

Von welchem Schiff ist Emma Schweiger die Taufpatin? Richtige Antwort: Aidaprima.

Wie nennt sich der Bau im Stadthafen mit dem Aida Logo auf dem Dach? Richtige Antwort: Aida Home.

Wenn Aida das 25. Jubiläum begeht, darf ein Geburtstagsmotto nicht fehlen. Wie lautet es? Richtige Antwort: Alles Liebe.

Auch ab Warnemünde gehen die Aida Schiffe wieder auf 3- bis 4-tägige Kurzreisen. Wann war der Neustart mit der „Aidasol“ im Seebad? Richtige Antwort: 1. Juli 2021.

In der Mitte der Aida Schiffe erstreckt sich über mehrere Decks das „Wohnzimmer“ der Kussmundschiffe. Wie wird dieses genannt? Richtige Antwort: Theatrium.

Welche Lieder werden bei jedem Ablegen eines Aida Schiffes als Auslaufmusik auf den Außendecks gespielt? Richtige Antwort: Sail Away.

Wie heißt eines der Maskottchen von Aida? Richtige Antwort: Dodo.

Wann hat Heidi Klum die „Aidaaura“ getauft? Richtige Antwort: 2003.

Welches erfolgreiche deutsche Model taufte bereits zwei Aida Schiffe? Richtige Antwort: Franziska Knuppe.

Wie viele Reisetage umfasste die erste Weltreise der Aida? Richtige Antwort: 117.

Aida Selection steht für außergewöhnliche Reisen auf faszinierenden Routen zu neuen Regionen und exklusiven Häfen. Wie heißt eines der vier Aida Schiffe, das dieses Urlaubsangebot anbietet? Richtige Antwort: „Aidacara“.

Wie viele Mitarbeiter hat Aida an Land und auf den Schiffen. Richtige Antwort: 14 000.

Wie heißt das Schwesterschiff der „Aidanova“, das derzeit bei der Meyer Werft in Papenburg gebaut wird? Richtige Antwort: „Aidacosma“.

Wie heißt der jüngste fertiggestellte Neubau von Aida Cruises? Richtige Antwort: „Aidanova“.

Von OZ