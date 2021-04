Stralsund

Hunderte Stralsunder, in festlichen historischen Gewändern und Uniformen gekleidet, ziehen durch die Innenstadt. Tausende Zuschauer drängen sich am Straßenrand und jubeln ihnen zu, machen Fotos, Videos und große Augen. War das eben die Ministerpräsidentin in der Kutsche? Der Umzug führt über den Alten Markt, wo aus Ständen Dampf und Rauch emporsteigen. Am Abend gleich der nächste Umzug: Fackellicht setzt die finstere Zeit in Szene, in der die Pest wütete. In Lumpen gekleidete Darsteller werden in Käfigen durch die Stadt gezogen. Unheimlich.

Beide Umzüge waren nur zwei der vielen Höhepunkte, die das historische Stadtfest-Spektakel namens Wallensteintage vor Corona zu bieten hatte. Bei dem Gedanken daran geht manch einem Hansestädter das Herz auf. Heute lautet die wehmütige Frage: Wann wird so etwas endlich wieder möglich sein? Obwohl in Sachen Organisation vieles offen ist, lautet die Antwort: in diesem Jahr mit ziemlicher Sicherheit nicht. Denn angesetzt ist die Veranstaltung vom 22. bis 25. Juli. Schwer vorstellbar, dass Bundesgesetze und Landesverordnungen, die derzeit nur Treffen eines Hausstandes mit einer weiteren Person zulassen, in drei Monaten grünes Licht für Massenaufläufe geben.

Schaurig schön: Der Pestumzug erinnert an finstere Zeiten. Quelle: Stefan Sauer

Wie weit wird das Impfen sein?

Da macht sich auch Iris Stottmeister von der Stralsunder Veranstaltungsagentur Basic Events keine Illusionen: „Im Juni werden wir vielleicht mit dem Impfen schon so weit sein, dass bestimmte Sachen wieder möglich sind. Aber ich denke nicht, dass das auch Großveranstaltungen betrifft.“

Basic Events organisiert die Wallensteintage ab diesem Jahr zusammen mit dem jungen Stralsunder Unternehmen fest GbR. Doch bisher konnte das Firmen-Duo kaum etwas planen. Das Pandemie-Geschehen ist dynamisch und macht langfristige Festlegungen zum Wagnis. „Wir haben Ideen und verschiedene Szenarien im Kopf. Aber das muss abgestimmt werden“, sagt Stottmeister. Eine Gesprächsrunde mit der Stadt werde Klarheit bringen, ob die Wallensteintage überhaupt stattfinden können und falls ja, in welchem Umfang. „Ein Gespräch zwischen den Veranstaltern Basic Events und fest GbR sowie uns findet in den nächsten Tagen statt“, kündigt Steffi Behrendt an. Sie ist Leiterin des Amtes für Kultur, Welterbe und Medien bei der Hansestadt.

Wallensteintage 2020 – die Musiker von Rabengesang passten bestens in Konzept. Doch sobald ihre Musik zu viele Zuhörer anlockte, mussten sie den Standort wechseln. Quelle: Christian Rödel

Stadtwache will wieder mitmischen

Möglich ist, dass es wie im vergangenen Jahr eine abgespeckte Alternative geben wird. 2020 lockten zwei Tage lang an mehreren Orten der Innenstadt Aktionen, Musik und Installationen Publikum, nur durften sich nie allzu viele Menschen versammeln. Zudem wurde im Vorfeld ein Film gedreht. Auch die Mitstreiter des Stralsunder Traditionsvereins Stadtwache sorgten für Atmosphäre. Sie warfen sich in Schale, lagerten im Kampischen Hof, zogen mit Kanonen durch die Straßen und böllerten an der Hafenkante und über den Knieperteich. Wie auch immer die Wallensteintage in diesem Jahr aussehen werden: Fest steht, dass die Stadtwache erneut an Bord sein wird.

Wallensteintage 2020 – Mitstreiter der Stadtwache böllern mit ihrer Kanone über den Knieperteich. Quelle: Christian Rödel

Planung mit angezogener Handbremse

„Allen ist klar, dass wir bis zum Juni abwarten müssen. Dann zeichnet sich ab, in welche Richtung es geht“, sagt Iris Stottmeister. Das Zeitfenster für die Organisation wäre dann zwar nur noch sehr klein, aber ausreichend. „Wir sprechen mit den Partnern ab, welche Fristen sie haben. Und wir tauschen Ideen aus, damit wir nicht dasselbe machen wie im vergangenen Jahr. Da läuft viel im Hintergrund – aber mit angezogener Handbremse.“ Ist das nicht ein seltsames Arbeiten? „Man gewöhnt sich daran, nicht mehr lange im Vorfeld planen zu können. Das würde einen nur frustrieren. Ich stecke lieber kurzfristig viel Energie in eine Sache und weiß, dass sie stattfinden kann, als mich langfristig mit Dingen zu beschäftigen, die dann abgesagt werden müssen.“

Von Kai Lachmann