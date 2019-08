In Rerik wurden am frühen Montagmorgen zwei Audi A 5 gestohlen. Einen der Täter stellten die Polizisten nach Verfolgungsjagd im Bereich Kröpelin. Der zweite Dieb wurde unter anderem durch Kräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen in Böhlendorf gestoppt.