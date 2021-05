Stralsund

100 000 Euro für den Stralsunder Sport – so ist es jetzt im Haushalt der Hansestadt verankert. Der entsprechende Antrag „Erhöhung Festbetragsfinanzierung Sportbund“ fand in der April-Sitzung der Bürgerschaft die Mehrheit (die OZ berichtete).

Doch die Verwendung des Zuschusses sorgt jetzt für mächtig Zündstoff. Besonders den Grünen stößt sauer auf, dass das Geld nicht ausschließlich für den Kinder- und Jugendsport genutzt werden könnte – so wie es die Begründung des BfS-Antrages suggeriert.

Grüne: Geld nur für Kinder und Jugendliche

Die Bündnis-Grünen schoben deshalb jetzt den Antrag hinterher, „dass die zur Verfügung gestellten städtischen Mittel ausschließlich unmittelbar den im Sportbund Stralsund zusammengeschlossenen Vereinen zukommen. Vor allem soll mit diesen Mitteln der Kinder- und Jugendsport unterstützt werden.“

In der Begründung heißt es dazu: „Nach unserer Kenntnis wird jedoch derzeit in den Gremien des Stralsunder Sportbundes diskutiert, diese Mittel in wesentlichen Teilen für personelle Aufwendungen des Sportbundes selbst zu nutzen und dort eine weitere Stelle zu schaffen. Wir halten daher eine Bindung an den Kinder- und Jugendsport sowie eine Verpflichtung, dieses Mittel den Vereinen direkt zukommen zu lassen und nicht für Verbandsaufgaben zu verwenden, für sinnvoll und erforderlich.“

BfS: Grünen-Antrag ist eine Unterstellung

Um diese Verteilung sicher zu stellen, forderte Fraktionskollegin Petra Voß eine genaue Aufstellung. „Ich will wissen, wofür der Sportbund das Geld verwendet.“ Das klang nach Angriff, jedenfalls für Michael Philippen aus der ersten BfS-Reihe. „Das ist eine Unterstellung. Sie werfen Herrn Hofmann hier was vor, als wenn er sich selbst das Geld einsteckt. Wir haben den Haushalt gemeinsam beschlossen, ihn jetzt hier vorzuführen, ist eine Sauerei.“ Außerdem sei Hofmann nicht alleine der Sportbund. „Da gibt es eines Vorstand, und der entscheidet.“ In jedem Verein für jedes Kind und jeden Jugendlichen zwei Euro – genau dieses Gießkannen-Prinzip wollte man nicht, weil es nichts bringe, ergänzte er später.

Wird Zuschuss für Personalkosten genutzt?

Fraktions-Chef Jürgen Suhr verteidigte den Schritt der Grünen: „Wir haben gehört, dass mit dem Geld eine hauptamtliche Stelle finanziert werden soll. Das kann man wollen, wir halten es aber für falsch. Wir halten es für ein legitimes Anliegen der Bürgerschaft zu sagen, dass das Geld allen zu Gute kommt. Wenn ihr das jetzt anders machen wollt, macht es so. Wir halten das für den falschen Weg.“

Die CDU hätte damit kein Problem, betonte Ronald Zabel. „Der Sportbund ist ein legitimiertes Gremium mit einem gewählten Vorstand... Selbst wenn der Sportbund sagt, wir stellen jemanden ein, weil das notwendig ist, werden wir das nicht verhindern.“ Zuvor sagte er, dass der Sportbund am besten wisse, wo der Schuh drückt und das Geld gebaucht wird. Auch AfD-Mann Jens Kühnel lehnte den Antrag der Grünen ab. „Wir gehen nicht davon aus, dass sich der Sportbund die Aufwandsentschädigungen erhöht.“

Linke offenbar uneins

Olga Fot von den Linken bat zunächst um eine Auszeit, um sich kurz zu beraten. Bevor die als allgemeine kurze Pause genutzt wurde, sagte die Vize-Präsidentin Maria Quintana Schmidt, ebenfalls von der Linken: „Wir haben das vor vier Wochen gemeinsam hier beschlossen. Und nur weil ein Mitglied der Bürgerschaft in diesem Verein ist, wird jetzt hier so ein Tanz gemacht...“ Schließlich wurde der hitzig diskutierte Antrag der Grünen mit großer Mehrheit abgelehnt.

War Hofmann in Haushaltsdebatte befangen?

Für Unstimmigkeit sorgte zudem, dass sich Sportbund-Chef Maik Hofmann, der für die Fraktion Bürger für Stralsund in der Bürgerschaft sitzt, bei diesem Tagesordnungspunkt nicht befangen erklärte. „Ich finde, lieber einmal mehr Befangenheit erklären, als hinterher Ärger bekommen. Das hat jetzt so ein Geschmäckle und bringt unnötig Schärfe rein, und dafür ist das Thema zu wichtig“, sagte Ute Bartel, Fraktionsvorsitzende der SPD. Ihr Fraktionskollege Thomas Würdisch hatte zu Beginn der Sitzung darauf hingewiesen, dass der Beschluss zu den 100 000 Euro ungültig sei, eben weil Hofmann mit abgestimmt hatte. Wäre das so, müsste der gesamte Haushalt neu beschlossen werden, warf Thomas Haack (BfS) später ein. Bleibt offen, ob das Rechtsamt den Fall prüft.

Hofmann: Neue Projekte im Ehrenamt nicht zu wuppen

Bleibt eine Frage: Was macht der Sportbund nun mit den 100 000 Euro? „Wir werden im Vorstand darüber beraten. Aber Fakt ist, dass der Kreissportbund aus der Finanzierung einer Personalstelle aussteigt, ebenso der LSB. Auf der anderen Seite organisieren wir Triathlon, Brückenlauf, Sportlerehrung. Und wir haben noch viel mehr vor. Und da rede ich nicht vom Kopieren oder Briefeverschicken. Vielmehr geht es darum, das Haus des Sports zu beleben. Wir wollen Talente früh fordern und müssen dazu in die Schulen gehen und sichten. Es geht um Frühförderung und viele andere Projekte, die wir für Stralsund entwickeln wollen. Das alles wuppt man nicht im Ehrenamt“, erklärt Maik Hofmann auf die OZ-Anfrage und macht kein Geheimnis daraus, dass hier auch über Personalkosten gesprochen wird. Ob er selbst beim Sportbund hauptamtlich einsteigen will, ließ er offen.

Von Ines Sommer