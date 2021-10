Stralsund

Die Grünen in Stralsund unterstützen die Pläne der Hansestadt, nahe der Bundesstraße 96, dem sogenannten Rügen-Zubringer, neue Windräder aufzustellen. „Die Bewältigung der Klimakrise hat aus meiner Sicht höchste Priorität, wenn wir die Zukunft nachfolgender Generationen verantwortungsvoll gestalten wollen“, sagt Jürgen Suhr, Chef der Bürgerschaftsfraktion der Grünen und der Satirepartei Die Partei. „Dazu gehört auch eine nachhaltige Energieversorgung aus regenerativen Energien, um den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Die Windkraft ist hier ein wichtiger und entscheidender Energieträger.“

Gemeinde wartet auf Information

Errichtet werden sollen die 150 Meter hohen Windräder an der Grenze des Stadtgebietes zur Gemeinde Wendorf. Mit dem gewonnenen Strom will Stralsund unter anderem einen noch zu bauenden Elektrolyseur in Andershof betreiben, in dem grüner Wasserstoff hergestellt werden soll.

Die Gemeinde Wendorf wartet dazu allerdings noch auf eine offizielle Information aus Stralsund. Gemeinde-Bürgermeister Heinz-Werner Jennek: „Ich frage mich, wie die Stadt das auf einer Fläche hinbekommen will, die gar kein Windeignungsgebiet ist.“

Jürgen Suhr: „Sich wegducken ist politisch falsch“

Die Grünen verweisen darauf, dass Windkraftanlagen unter bestimmten rechtlichen Bedingungen „im privilegierten Außenbereich“ errichtet werden dürfen. „Rechtliche Grundlagen sind dabei vor allem das Baugesetzbuch und das Bundesemmissionsschutzgesetz“, heißt es. Und: „Der Standort an der B 96 am Parkplatz ,Rügenblick’ ist nach derzeitiger Einschätzung geeignet“, so die Sicht der Öko-Partei. Nach OZ-Informationen will die Stadt über eine Sondergenehmigung grünes Licht für den Bau bekommen.

„Die Klimakrise fordert uns alle dazu auf, Überlegungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes anzustellen und unseren Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise zu leisten“, führt Suhr aus. „Sich wegzuducken und auf andere zu verweisen mit dem Hinweis, diese sollten doch die zur Energiewende erforderlichen Solar- und Windkraftanlagen errichten, ist aus meiner Sicht politisch falsch und auch unverantwortlich.“ Deshalb betont er: „Ich freue mich daher ausdrücklich über die Initiative und Planungen der Stadtwerke zur Errichtung der genannten Windkraftanlagen.“

Von Kai Lachmann