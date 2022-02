Stralsund

Obst, Gemüse, Brot, Fisch, Fleisch und Pilze. Hauptsächlich gibt es auf dem Stralsunder Wochenmarkt regionale Lebensmittel von regionalen Händlern.

Dennoch will die Grünen-Fraktion der Stralsunder Bürgerschaft den Wochenmarkt, der dienstags und freitags auf dem Neuen Mark ist, umkrempeln. Laut einer Mitteilung hätten sie an dem Standort vor der Marienkirche gern einen „richtigen Wochenmarkt – mit mehr Regionalität, mehr Vielfalt und mehr Angebot“.

„Das Konzept sollte dringend überarbeitet werden“, sagt Anett Kindler von den Stralsunder Grünen. Ihre Fraktion hatte 2021 bereits einen entsprechenden Antrag in die Bürgerschaft eingebracht. „Wir wollen, dass der Oberbürgermeister gemeinsam mit der Großmarkt Rostock GmbH prüft, inwieweit das Konzept des Stralsunder Wochenmarktes ausgebaut werden kann“, so Kindler.

„Das Konzept des Wochenmarktes sollte dringend überarbeitet werden. Wir brauchen wieder einen Wochenmarkt, der diesen Namen auch verdient“, Anett Kindler, Bündnis90/Die Grünen. Quelle: Thomas Mandt Fotografie

Aus Sicht der Grünen soll der Markt auch kundenfreundlicher werden. „Derzeit ist es etwa für Berufstätige schwierig, das Angebot des Marktes zu nutzen, da dieser bereits am zeitigen Nachmittag wieder schließt“, so Kindler. Veränderte Öffnungszeiten sind also eines der Ziele.

Doch nicht nur das. Zuletzt wurde der Antrag im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben diskutiert. Vom Konzept kristallisierte sich heraus, dass weniger Non-Food-Produkte angeboten werden sollten und die Möglichkeit geschaffen wird, dass auch Gelegenheitsanbieter wie etwa Kleingärtner ihre Produkte verkaufen können.

Zudem steht die Idee einer „Markthalle am Sund“ im Raum. „Ich kann es nur begrüßen, dass die Mitglieder dieses Ausschusses sich einstimmig dafür ausgesprochen haben, dass Stadt, Veranstalter und Händler miteinander ins Gespräch kommen, um gemeinsam die besten Ideen für einen Wochenmarkt auf den Weg zu bringen, der diesen Namen auch verdient“, sagt Kindler.

Längere Öffnungszeiten kommen bei Verkäufern nicht gut an

Frank Dettmann verkauft auf dem Stralsunder Markt seit mehr als 20 Jahren „Ursels Echte“. Die Thüringer Bratwurst kommt bei seinen Kunden gut an. Quelle: Kay Steinke

Doch wie kommt dieser Vorstoß bei den Händlern an? Egal ob der Pilzhof Wittenhagen, die Stralsunder Traditionsbäckerei Krämer oder auch der Wildhandel Albrecht aus Sarnow – die Händler selbst kommen aus der Hansestadt, dem Landkreis Vorpommern-Rügen oder aus Vorpommern-Greifswald. Sie sehen sich als regionale Händler und halten ihren Wochenmarkt auch „für einen echten Wochenmarkt“.

„Für einige könnten längere Öffnungszeiten eine Chance sein“, sagt Frank Dettmann von „Ursels Echte“, der seit mehr als 24 Jahren in Stralsund Thüringer Bratwurst verkauft. „Für die Frischehändler wie Fleischer oder Fischer funktioniert es aber nicht. Im Sommer wird die Ware bei 30 Grad schnell schlecht. Sie müssen dann ohnehin 13 Uhr abbauen“, sagt Dettmann.

Aktuell fängt der Verkauf zwischen 7 und 8 Uhr an. Ab 15 Uhr bauen die Händler ab. „Bis 16 Uhr müssen wir runter sein“, sagt Dettmann. „Es ist schon eine lange Zeit.“ Am Nachmittag würde man kaum noch etwas verdienen. Dennoch kommt der Markt, wie er jetzt ist, gut an. In der Region sei er für viele der umsatzstärkste Markt.

Neue Händler haben es in Stralsund schwer

Für neue Händler ist Stralsund ein schwieriges Pflaster. „Es gibt immer wieder Händler, die sich neu versuchen“, sagt Dettmann. „Um einen neuen Stand zu etablieren, braucht man aber Zeit.“ Im Winter würden sie die Stammkundschaft brauchen. Ab Ostern würde der Umsatz durch Urlauber anziehen.

„Das Einzugsgebiet ist groß“, ordnet Dettmann ein. Nicht nur Stralsunder würden kommen, sondern auch Kunden aus der Region Fischland-Darß-Zingst, von der Insel Rügen und Usedom. „Trotzdem wissen gerade viele Urlauber nicht, dass es uns hier gibt. Eine bessere Bewerbung würde uns helfen“, so Dettmann.

Wären mehr Markttage möglich? „Ich denke nicht. Die meisten Händler sind an andere Märkte gebunden“, sagt Dettmann. Und mehr Händler? „Früher war der ganze Neue Markt voll“, sagt er. „Platz wäre also da.“ Mehr Vielfalt könnten aus seiner Sicht sogar auswärtige Händler mitbringen, die sich nur zeitweise während der Sommermonate in der Region aufhalten.

Händler hoffen auf mehr Werbung für den Wochenmarkt

Stephan Albrecht vom Windhandel Albrecht auf dem Stralsunder Markt. Quelle: Kay Steinke

„Ich bin auch für mehr Werbung“, sagt Stephan Albrecht vom Wildhandel Albrecht. Was ihn stört, ist jedoch fehlende Wertschätzung. „Wir sind immer da. Auch im Winter. Wenn Sonderveranstaltungen sind, wie die Wallensteintage oder der Weihnachtsmarkt, müssen wir in die hinterste Ecke verschwinden“, sagt er.

„Dabei ist der Neue Markt groß genug für alle. Auch bei Großevents könnte man sich einigen“, sagt Albrecht, der seit 18 Jahren dabei ist. Mit seinen Wildprodukten liegt er schon lange im Trend. Dies spürt er auch auf den Märkten in Neubrandenburg, Greifswald, Wolgast oder sonnabends in Warnemünde. „Die Leute kaufen nicht mehr jeden Tag einen großen Braten. Dafür kaufen sie bewusster, gönnen sich etwas Gutes.“ Wie seine Wildsalami – oder ein Stück vom Hirsch.

Bio-Pilze aus Wittenhagen auch auf Warnemünder Markt

Petra Rademacher vom Pilzhof Wittenhagen wiegt einen Bio-Limonenseitling ab. Quelle: Kay Steinke

„Selbst wenn ich in Warnemünde bin, bin ich doch noch regional“, sagt Petra Rademacher vom Pilzhof Wittenhagen, die seit drei Jahren dabei ist. „Länger auflassen als jetzt, will ich auf keinen Fall. Ab 13.30 Uhr hat man hier fast keine Leute mehr“, ist ihre Einschätzung.

Die Hauptgeschäftszeit sei der Vormittag. „Danach kommen vielleicht noch Urlauber. Die kaufen dann eher Trockenpilze zum Mitnehmen.“ Der Pilzhof würde sich sonst nur noch auf dem Warnemünder Markt engagieren. „Wir setzen den Fokus mehr auf unseren Hofladen“, sagt Rademacher. „Uns geht es nicht nur um den Verkauf, sondern um das Erlebnis.“ Mit dem Markt in Stralsund ist sie zufrieden. „Wir haben auch Greifswald getestet. Dort muss man im Sommer schon lange aufhaben. Für uns ist das nichts“, sagt sie.

Wolgaster Markt-Manager: Hansestadt sollte Markt wieder selbst ausrichten

Alexander Becker von „Vorsicht Geschmack“ aus Bassendorf bietet bunte Eier an. Das Cover der Verpackung kommt von Feliks Büttner, dem Maler des Aida-Kussmundes. Quelle: Kay Steinke

Dennoch finden die Händler es gut, wenn über Neuerungen diskutiert wird. „Gut wäre es, wenn der Markt wieder in Stralsunder Hände gerät“, sagt Alexander Becker von der Lebensmittelmanufaktur „Vorsicht Geschmack“. So war es schon früher – bevor die Großmarkt Rostock GmbH die Ausrichtung des Wochenmarktes übernommen hat.

„Wenn die Stadt die Regie wieder übernimmt, hat sie auch wieder eine bessere Verbindung zu uns“, ist er sich sicher. Becker bringt zudem den Sonnabend als neuen Markttag ins Spiel. „Davon hätten auch die Arbeiter etwas“, sagt er. Wichtig sei jedoch: „Der Markt muss das ganze Jahr an einem Platz sein. Wir wollen an Weihnachten nicht immer vertrieben werden.“

Mit der Funktionsweise von Märkten kennt sich Becker bestens aus. Als Organisator managt er den Wolgaster Markt. „Da arbeite ich ganz eng mit der Stadt zusammen. Dort haben sie für uns sogar Schilder aufgestellt, die auf den Markttag hinweisen.“ Ganz wie bei den Kirchen. „So etwas kostet wenig. Aber der Markt gelangt so in das Bewusstsein der Leute und Urlauber finden den Markt so besser“, sagt Becker.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ein attraktiver Markt lockt Kunden in die Innenstadt. Erst gehen sie auf den Markt, dann kaufen sie noch eine Uhr im Geschäft.“ Dieses Zusammenspiel würde er sich auch für Stralsund wünschen.

Von Kay Steinke