Grünes Fährschiff auf Jungfernfahrt nach Karnin

Kamp/Karnin

Die Stralsunder Spezialfirma Ostseestaal hat ein weiteres innovatives Fahrzeug abgeliefert. Am 18. Mai wurde die Elektro-Solarfähre feierlich auf Kiel gelegt und termingerecht am Sonnabend durch Oderhaff-Reederei-Mitarbeiterin Katja Anton im Fischerdorf Kamp am Stettiner Haff auf den Namen „Antonia vom Kamp“ getauft. Durch diesen Akt ist dem Schiff „die Seele gegeben worden“, sagte sie vor zahlreichen Zuschauern.

Das 14,65 Meter lange, 4,5 Meter breite und 90 Zentimeter tiefgehende Stahlrumpfschiff kostet nach Angaben des Betreibers, der Oderhaff-Reederei Peters (Ueckermünde), rund 700.000 Euro, wobei der Baupreis ist zu 45 Prozent öffentlich gefördert worden ist. „Wir freuen uns, dieses innovative Projekt mit Hilfe des Landes verwirklicht zu haben“, erklärte Reeder Kay Peters mit Dankesworten an alle Beteiligten in seiner Ansprache. Er bietet auf dem Stettiner Haff mit 15 Mitarbeitern Fahrten von Ueckermünde nach Swinemünde und Stettin an, aber auch den Fährverkehr zwischen Ueckermünde und Kamminke auf Usedom sowie Haffrundfahrten. Die beiden Fahrgastschiffe MS „Jan van Cuyk“ und „Priwall V“ bilden momentan das Rückgrat der kleinen Flotte.

Kapitän Sergejus Kostin vor dem Fährschiff, das seit Sonnabend täglich auf dem Peenestrom zwischen den Häfen Kamp und Karnin pendelt. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Auf der „Antonia vom Kamp“ liefern Solarmodule auf dem Dach und Hochleistungsbatterien den Strom für die beiden 45-Kilowatt-Ruderpropeller und sorgen für eine maximale Geschwindigkeit von 14 km/h. Durch den komplett emissionsfreien Antrieb werden jährlich bis zu 36.000 Liter Diesel und 95 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Fahrt dauert nur sieben Minuten Mit der Indienststellung der Solarfähre ist am Sonnabend eine touristische Bedarfslücke geschlossen worden. Seit Sonntag gibt es diese nur sieben Minuten dauernde Verbindung vom Festland nach Karnin. Um 10 Uhr beginnt der Fährbetrieb auf dem Festland in Kamp; 10.30 Uhr geht es vom Inseldörfchen Karnin retour. Und das achtmal am Tag stündlich. Fahrpreise: Erwachsene zahlen für die Hin-und Rückfahrt 6 Euro; Kinder unter 14 Jahren einen Euro weniger. Die Fahrradmitnahme kostet 5,50 Euro.

Die Elektro-Solar-Fähre wird ab sofort zwischen dem Festlandhafen Kamp und Karnin auf der Insel Usedom pendeln. Sie ersetzt eine Fähre mit konventionellem Antrieb, die zwischenzeitlich außer Dienst gestellt wurde.

Bis zu 20 Personen und 15 Fahrräder pro Tour

Der Neubau unter der Führung von Kapitän Sergejus Kostin (24) wird künftig neben 20 Fahrgästen auch bis zu 15 Fahrräder auf jeder Überfahrt mitnehmen können. Radfahrer und Wanderer haben damit nach zwei Jahren Pause eine weitere Fähroption zur Insel Usedom. Der reizvolle Naturpark Peenetal rund um das idyllisch gelegene Fischerdorf Kamp wird auf diese Weise noch besser touristisch erschlossen. Der weiträumige und verkehrsreiche Umweg über Anklam entfällt damit. Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) betonte den Doppelaspekt, dass diese „Fährverbindung den Tourismus befördert und die Umwelt schützt“. Das komme dem Naturpark zugute, und er wünschte dem Schiff „viele, viele Nutzer“.

Fahrradfahrer und Wanderer, die von Kamp bzw. Karnin aus den Peenestrom überqueren möchten, ersparen sich dank der jetzt wiederbelebten Fährverbindung den langen Umweg über die Zecheriner Brücke. Quelle: Christopher Niemann

Die Firma Ostseestaal, nach den Worten von Geschäftsführer Thomas Kühmstedt größter europäischer Hersteller von Solarschiffen, beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und stellt Bausätze aus zugeschnittenem und dreidimensional geformtem Blech her. Bereits 12 Fähren wurden gemeinsam mit der Stralsunder Werft Ampereship gebaut, wobei der Neubau das erste in Vorpommern für Vorpommern gebaute Schiff ist. „Ein positives Signal, wie Wirtschaft funktionieren kann“, betonte Ralf Svoboda, Vertreter des Schweriner Wirtschaftsministeriums.

Große Nachfrage nach umweltfreundlichem Antrieb

Fähren mit einem umweltfreundlichen Antrieb sind gefragt. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen zehn Elektro-Solarschiffe für verschiedene Einsatzfälle gefertigt, darunter mit der „Sankta Maria II“ die eigenen Angaben zufolge weltweit erste vollelektrische Autofähre für Binnengewässer, die auf der Mosel verkehrt. Andere sind bereits erfolgreich in Berlin, demnächst auch in Rostock, zwei auf dem Bodensee und drei auf Zürichsee im Einsatz. Gegenwärtig baut Ostseestaal außerdem ein Deckshaus aus Aluminium für eine Doppelend-Fähre mit Hybrid-Antrieb, dessen Heimathafen die ostfriesische Insel Norderney sein wird. Auftraggeber ist die AG Reederei Frisia Norden, Hersteller des 74,5 Meter langen Schiffes die Pella-Sietas-Werft in Hamburg.

Die Solarfähre „Antonia vom Kamp“ am Sonnabend während ihrer Ankunft in Karnin. Quelle: Ingrid Nadler

Die ersten drei Fahrten von Kamp nach Karnin absolvierte die „Antonia vom Kamp“ am Sonnabend mit geladenen Gästen. Anschließend konnten die ersten Radfahrer, die das Taufspektakel verfolgten, hocherfreut, nicht wieder umkehren zu müssen, den kurzen Weg über das Peenestrom-Wasser antreten.

Von Peer Schmidt-Walther