288 Kinder betreut der Montessori-Arbeitskreis im Kinderhaus in Grünhufe - 200 im Kindergarten, 40 in der Krippe und 48 im Hort Sonnenhof. 52 sind es im Hort, Wiesenstraße 9, untergebracht. Insgesamt gibt es in einer der größten Stralsunder Kitas acht integrative Gruppen.

Doch auch die Kita Brunnenaue mit 73 Plätzen und der „Klabautermann“ in Stralsund mit 185 Kindergarten- und 40 Krippenkindern sowie die Kita Prora (58 Kindergarten-, 22 Krippenkinder) befinden sich in Trägerschaft des Montessori-Vereins. Auch diese Einrichtungen sind ausgelastet, so die Verwaltung.

Der Verein „Montessori-Arbeitskreis“ wurde am 23. März 1991 in Stralsund gegründet. Allein im Kinderhaus in Grünhufe beschäftigt er 36 Erzieher.